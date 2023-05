Den e conferencia di prensa dialuna atardi Minister di Finansa Sra. Xiomara Maduro a trece dilanti cu gobierno a traha riba su entrada pero gobierno a traha tambe den baha gasto. Hopi bes por scucha voznan cu ta rezona cu gobierno no a haci nada pa baha gasto, esaki no ta berdad segun Minister Maduro. Por comproba cu gobierno a baha gasto y esey ta den tur rapport cu tin. Por tuma nota den Banco Central su “economic outoput” cu nan ta saca e siman aki ta indica cu for di informacion cu nan a ricibi di gobierno ta mira cu tin un adelanto significactivo di e posicion financiero durante aña 2022. E deficit fiscal a reduci na Afl. 47,5 million, un bahada fuerte compara cu Afl. 494,8 million na 2021. E reduccion aki ta debi na un aumento den ingreso di gobierno y un disminucion den gastonan gubernamental.

Segun Minister Maduro si nos kier trece stabilidad financiero na pais Aruba, nos no por solamente haci esaki den hisa entrada di pais pero esaki mester ta acompaña cu bahamento di gasto. No mas nos mester ta consciente cu pais Aruba tin un mega debe, esaki ta trece cune un componente di gasto di interes cu cada aña ta crece y na e momento aki lo yega 300 miyon florin. Minister Maduro ta splica pa un y tur por haya un haya un idea kico un 300 miyon ta representa, nos por compare cu lo siguiente: den Presupuesto e suma di 300 miyon gobierno tin presupuesta pa henter e Ministerio di Husticia of di Ministerio di Enseñansa. Esaki ta e postnan mas grandi den Presupuesto di pais Aruba. E no ta husto y tampoco sabi cu ta scucha critica cu gobierno no ta baha su gastonan pasobra esaki por lese den rapportnan di Banco Central y IMF caminda ta mustra cu gobierno a bin ta haci lo corecto. E desaroyonan positivo aki ta refleha e actuacion solido economico cu a resulta di e recuperacion persistente di e sector turistico, como tambe na e descontinuidad di programanan di asistencia financiero na individuo y negoshinan relata na COVID-19.