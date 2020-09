Minister di Finansa a splica riba e pagonan haci na AZV

E siman tras di lomba a habri cu preocupacion y critica di dunadornan di cuido riba e hecho cu nan no a ricibi pago di AZV. Un di e ponencianan treci dilanti tabata cu pa Gobierno salubridad no tin prioridad y cu pa e motibo aki no a cumpli cu AZV. E ponencia aki no ta cuadra cu berdad. Gobierno a cumpli cabalmente cu tur pago na AZV y Minister di Finansa Maduro den conferencia di prensa a presenta e prueba di esaki na unda hasta por lesa e fecha riba cual e pagonan di prima di AZV, BAZV y Landsbijdrage a keda efectua na AZV.

E mandatario a splica cu AZV a ricibi 64 miyon menos cu aña pasa debi na e crisis di likidez cu COVID19 tin nos Pais aden, cu ta pone cu nos economia a genera menos na prima di AZV y BAZV. Minister Xiomara Maduro a enfatisa cu ta importante pa tur hende sa cu Gobierno no a keda cu ningun placa di AZV den caha. Tur locual a keda colecta via DIMP na prima di AZV y BAZV, a keda manda pa e organo di eheccion AZV. Banda di esaki Gobierno a percura pa den luna di juni, juli y augustus pasa mas placa pa AZV, pa asina no keda cu e acostumbrado saldo habri y pa asina na fin di augustus por tabata tin e balansa di pago na AZV na cero. A haci tur esaki pasobra salubridad tambe tin prioridad den e pagonan haci door di Gobierno. Minister Maduro a splica cu AZV a ricibi tambe 20 miyon extra di e fondonan cu Aruba a haya di fianza di Hulanda. Na inicio di e crisis Gobierno a presupuesta un suma mas halto pa AZV ya cu COVID19 ta trece cune un crisis di salubridad, pero e fondonan extra aki mester bin di fianzanan local of den exterior, pa cual Gobierno ta trahando pa realisa.

COVID19 ta afecta tur hende

Minister Maduro a recorda cu COVID19 ta afecta tur hende. Nos mester tene na cuenta cu e crisis di likidez cu COVID19 ta trece cune no ta spaar ningun hende. Nos cuido medico y nos dunandornan di cuido lamentablemente tambe ta bay wordo afecta, ya cu no tin likidez suficiente pa por cubri tur gasto cu normalmente tin y esnan cu ta bin acerca. Pues mester bay tuma decisionnan cu ta dificil pa tur hende pa asina por keda cu e nivel di e cuido necesario y desea. Ta di compronde cu ningun hende kier wordo afecta, ma e realidad ta uno otro.

Firma no ta garantia pa kita dolor di cabes

Na final Minister Xiomara Maduro a duna su opinion tambe riba e peticion di e grupo di dunadornan di cuido pa Gobierno firma pa caba cu Hulanda pa Aruba por haya placa presta. E mandatario a splica cu e ta compronde nan preocupacion y ta pidi espacio y comprension pa e dialogo cu ainda tin cu Hulanda riba esaki, ya cu firma no ta bay brinda ningun garantia cu Aruba lo haya tur e placa necesario pa cubri tur gasto y kita tur dolor di cabes. Minister Maduro a recorda tur hende cu ya caba Hulanda a pone condicion na fianza pa AZV corta gasto tur luna cu 5 miyon florin y ta premira cu Hulanda lo bin cu mas exigencia pa corta gasto den salubridad locual lo bay sigui afecta e cuido na nos Pais.

