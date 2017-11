Minister di Financia lo manda investiga na unda tur e ekiponan di gobierno a bay

Minister di Financia lo manda investiga unda tur eciponan di gobierno a bay

Despues di huramentacion diabierna ultimo, ya caba diasabra a bin un grupo pa haci un inventarisacion ariba locual ta na Cocolishi y tambe na Bestuurskantoor. Minister di Financia y Asuntonan Economico, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro, ta splica.

Den Cocolishi ta bisto cu cierto mueblenan a wordo hala, tur e computernan no t’ey. Tur ta poni di Sala di Minister bieu, tur poni ariba otro. Ki necesidad tabata tin pa pone tur e ekiponan un otro caminda. Ta mustra como sifuera e gobierno nobo no por cuminsa opera di biaha. Pero esey cu algo cu awo nan ta bezig ta set up un team pa asina dedica na e parti eynan. Tin cierto coleganan cu, bo ta wak cu e oficina cu nan a haya, no ta e manera cu e minister tabata traha den dje. Personana cu mester a bay nan departamento bek, nan a bay cu loke nan tabata uza na Bestuurskantoor. A manda pidi directie financien pa sa kico tur a wordo cumpra. Ta bisto cu tabata tin un otro mueble, pero cu ta riparabel cu nan no ta eyden.

Awo ta confrontando un reto ariba nivel di Bureau di Minister, ya cu un computer no ta un luho, pero un necesidad. Aworaki niun di e computernan na Cocolishi no ta trahando. No tin wifi, ni nada. Ministerraad a reuni caba y lo sigui reuni pa cierto decisionnan cu mester wordo tuma pa asina nan ta mas operacional. Y ora nan ta mas estableci, esaki lo sigui ariba diamars cu diabierna. Como un gobierno responsabel, na momento cu tuma over, ta haci e parti di traspaso, ora di yega den gobernacion, mester tin un bista di kico ta haya. Dust a haci un inventarisacion di tur cos y tur locual tin na Cocolishi y Bestuurskantoor. A nota kico tin y kico no t’ey. Y esaki hunto cu e lista di tur a yega di wordo cumpra pa eynan, e ora ey compara haci pregunta, unda e otro mobilario a bay.

Tur locual ta documentacion, durante formacion a wak saconan di sushi cu papelnan cu a pasa den shredder. Den Cocolishi masha poco di e oficinanan tin filekast, pero si tin mes, nan ta bashi. Pregunta ta keda, unda e documentonan aki a bay? Lo cuminsa un investigacion tambe pa haya esunnan responsabel di e actonan aki. Lo mester bay awo via e departamentonan concerni, pa haya e documentacion necesario, segun minister di Financia y Asuntonan Economico, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro.