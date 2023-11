Dia 1 di november a habri cu un ecuentro di e Lider di AVP, mr. Mike Eman acesora pa e consehero di fraccion, Wendrick Cicilia, cu un estadista grandi di Hulanda, mr. Piet Hein Donner den Vredespaleis na Den Haag.

Jan Pieter Hendrik (Piet Hein) Donner ta un jurista Hulandes cu trajectoria destingui y reconoci den Reino Hulandes. Actualmente e ta Minister di Estado pa Hulanda.

Donner tabata Minister di Asuntonan di Reino durante e periodo cu Mike Eman tabata Minister President di Aruba y tabata carga e cartera tambe di diferente otro Ministerio den diferente Gabinete Balkenende y Rutte. Na 2011 Donner a bira Vice-Presidente di Raad van State y despues a wordo honra cu e nombramento special di su persona como Minister van Staat. E ta un di e expertonan constitucional di mas respeta na Hulanda.

E dialogo entre mr. Mike Eman y mr.Piet Hein Donner a tuma lugar den un contexto historico den e presitigioso Vredespaleis cu un mensahe importante: e buskeda di un avenida di paz y tranguilidad den e relacionnan den Reino. Den esaki Eman y Donner a yega di marca historia caba. Tempo cu Donner tabata Minister di Relacionnan den Reino e a firma na 2011 un acuerdo di cooperacion strategico cu Promer Minister mr. Mike Eman delineando un cooperacion di mutuo beneficio entre Aruba y Hulanda. Aruba su delantera den Reino tabata e modelo pa un estilo di cooperacion nobo cu Hulanda: un concepto di win-win. E cooperacion strategico aki a duna Promer Minister Mike Eman e tempo ey e base pa trece hopi instituto di Hulanda na Aruba: regreso di KLM, fortificacion relacion strategico cu Schiphol, TNO, Rietveld Academie, Port Amsterdam y Port Rotterdam, Scheepvaartschool Rotterdam, Phillips, Cooperacion cu TU Delft. Pioneronan grandi di innovacion di Hulanda di renombre mundial a bira amigo di Aruba manera Wubbo Ockels y Daan Roosegaarde.

Den un kamerbrief dirigi na Tweede Kamer fecha 15 december 2011 Donner a informa Tweede Kamer di e acuerdo historico cu Aruba:

“op 27 oktober 2011 heb ik een samenwerkingsprotocol ondertekend met minister-president Eman van Aruba. Dit brede samenwerkingsprotocol beoogt vorm te geven aan een strategisch partnerschap tussen beide landen. De achterliggende gedachte is dat door samenwerking op basis van wederzijdse belangen en eigen verantwoordelijkheid een win-win situatie ontstaat voor beide landen en voor het Koninkrijk als geheel”.

Donner a remarca tambe cu durante su bishita serca Minister President Mike Eman e tempo ey na Aruba e mes por a nota e entusiasmo cu cual Aruba tabata traha riba e relacionnan den Reino.

Tijdens mijn meest recente verblijf op Aruba heb ik gemerkt dat Aruba enthousiast is over de nieuwe samenwerking en de sterke wil heeft hier werk van te maken. De gelijktijdige opening van een lokale vestiging van het Nederlandse onderzoekscentrum TNO en de samenwerking met de Gasunie mogen overigens dienen als positief voorbeeld van een samenwerking zoals bedoeld in het ondertekende protocol.

Donner a terminas su carta na Tweede Kamer e tempo ey cu e remarcanan aki di su experiencia cu Aruba den tempo di Promer Minister Mike Eman:

“Een nieuwe toekomst wordt niet in een paar maanden gebouwd, zeker niet als daar meerdere partijen bij betrokken zijn. Toch is het mooi om te zien dat waar partijen dat willen, er snel concrete resultaten geboekt kunnen worden, zoals in het geval van Aruba. Dat belooft veel voor de toekomst”.

E base di confianza mutuo aki entre Donner y Eman y exitonan conhunto den pasado a forma e base pa e combersacion sostene awe den Vredespaeis caminda mr. Mike Eman a presenta algun nota cu pensamentonan con por bai enfoca riba e “bigger picture” y pone atencion riba e aspectonan social economico y e bon comun di e pueblo di Aruba pa sali for di e situacion actual. Eman no por a haya un mihor persona cu Donner pa incicia e contactonan na Hulanda pa pulsa e caminda di apertura pa pone Aruba bek riba e trajecto di un cooperacion strategico entre Aruba y Hulanda.