Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a acudi na e evento di Boxeo organisa pa Arubox diasabra ultimo cual a carga e nomber Boxing event “Dia di Rey”. Corsow tambe tabata presente cu un delegacion basta amplio. Atletanan di clubnan di Aruba a bay den combate contra atletanan di nos hermana isla Corsow. Un total di 13 pelea di cual 2 tabata combatenan di exhibision. Nos por a tuma nota di e promer pelea di exhibicion cu tabata entre 2 atleta di apenas 11 aña Aruba vs Corsow y ambos cu un talento enorme. Diasabra anochi 7pm a inicia cantando himno tanto di Aruba y di Corsow. Tur e atletanan tabata riba ring y Minister di Deporte a hiba un bunita speech. Banda di a felicita e organisadornan y jamando bonbini na delegacion di Corsow y publico presente a ilustra cu deporte di combate cierto momento ta pone adrenalina y emocion bay halto pero mester corda semper cu disciplina mester prevalese. Deporte ta keda e vehiculo pa crea amistad y crea un mihor ser humano pa nos sociedad. Minister a pidi e atletanan gana of perde nos keda sportief y na final importante ta pa nos sera amistad y esey ta e grandesa di deporte y tur deportista. Riba ring of cualkier tereno di bala nos ta competi fuerte contra otro pero despues di wega of combate nos ta bon of aun un mihor amigo di otro. Disciplina ta importante. Minister den nomber di gobierno di Aruba a duna su compromiso y sosten na deporte di combate pero sigur na tur deporte di henter Aruba. Racha di Boxeo a transmiti e evento aki “live” y sigur un palabra di danki pa esaki. Pabien Arubox un biaha mas cu e tremendo evento brindando nos muchanan e oportunidad pa entrena duro y practica un deporte cu ta exigi hopi condicion fysico y preparacion mental. 4D- Deseo-Disciplina-Dedicasion y Determinacion ta nos “motto” den deporte Minister a termina splicando.

