Dialuna ultimo, Parlamento di Aruba a trata e Presupuesto Supletorio 2023 di Pais Aruba. Manera ta conoci, Minister di Enseñansa Endy Croes a prepara un bunita proyecto pa construi un scol completamente nobo pa Juliana School. Na inicio di aña no tabata tin fondo disponibel pa logra esaki. Sinembargo, como cu na final di aña economia di Aruba a crece di tal manera cu consecuentemente a brinda espacio pa mas inversion. Aki ta unda a logra aloca 6.7 miyon florin pa un scol nobo pa Juliana School. E cifranan di Central Bureau of Statistics (CBS) ta indica cu Paradera actualmente tin e porcentahe di mas halto na Aruba di mucha y/of hoben di e edad entre 0 pa 17 aña. Pues ideal ta pa aloca Juliana School na Paradera. Durante e debate den Parlamento di Aruba, Parlamentario Gerlien Croes tabata masha negativo. Parlamentario Gerlien Croes a elabora negativo contra e proyectonan di renobacion di Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad na Dakota y Palo Marga International Raceway Park como cu a crea espacio den e presupuesto aki pa haya poco mas ayudo pa e dos proyectonan aki. Na final a bay over na votacion. Ni cuanto Minister di Enseñansa Endy Croes a suplica Gerlien Croes pa reevalua su pensamento y sostene Presupuesto Supletorio 2023, Gerlien no a recapacita. Votando CONTRA Presupuesto Supletorio aki, Gerlien a bay contra un scol nobo pa Juliana School, contra e di dos fase di Mon Plaisir College Havo, contra 7.2 miyon florin cual a bay pa SABA pa e empleadonan y operacion, contra renobacion di Stadion Dakota y renobacion di pista di Palo Marga. Minister Endy Croes na final a considera e actuacion y votacion di Gerlien Croes contra tur e proyectonan bunita aki como un eror politico grave di Gerlien den su carera politico. Por haci politica, pero no por hunga cu sentimento di pueblo pa rasonnan politico. Minister Endy Croes ta lamenta e echo cu pa falta di experencia y guia politico, Gerlien ta cay den wega di AVP y a sostene nan cu su voto como cu AVP tambe a bay contra.