Den conferencia di prensa di Gobierno dialuna ultimo Minister di Enseñansa y Deporte sr. Endy Croes a informa cu e la reuni cu SKOA, SEPPA , SIMAR y diferente “stake holders” di enseñansa. Alabes a indica cu den minister raad di diabierna ultimo, e mandatario a haci e peticion preliminar pa forma comision pa trece solucion p’e problemanan di wekstersnan di SKOA. E idea y deseo a bin depues di e reunionan cu su ekipo.

Den e comision ser forma cu representatenan di Directie Financiën, DJWZ, DRH, un representa apunta pa SKOA mes y , CAD cu nan a haci diferente trabou riba e tema aki y tin nan experencia y experticio. Ministerio di enseñansa lo apunta maximo 2 experto den e contendio.

Diamars den minister raad e mandatario lo pidi e peticion oficial pa por hancra e peticion y hacie oficial den un minister raad besluit un MB. “Mi deseo ta pa den 30 dia e comision por bin cu un solucion structural, sostenibel y concreto” e mandatario a expresa.

E Titular di enseñansa a enfatisa “nos ta traha pa soluciona y no pa bringa cu cada departamento tanten cu por di acuerdo cu ley y di acuerdo cu e placa cu tin riba mesa”.

SKOA tin dos problema pa cu e werksternan.

Un di nan ta cu un tempo atras a sigui paga e werksternan, pero Financiën tabata duna SKOA un suma di placa pa paga e primanan di belasting cu tin cu wordo paga tur 15 di luna.

E tempo ey Minister saliente den desacuerdo cu e manera di paga a stop esaki.

Kico e kiermeen? E werksternan a sigui cobra pero SKOA no tabata haya e placa pa e por paga e primanan di belasting. E suma di placa awor aki algun luna ta suma riba 5 miyon florin.Nos tin un problema cu e comision lo tin cu bin cu consehonan al caso con nos ta bay soluciona esaki.

E di dos problema ta cu e manera cu pa ley ta bisa cu tin cu paga e werksternan via exploitatie un otro manera cu no ta cay den personeel. Berdad tin un MB di ex Minister Winklaar na 2015 cu a sugeri pa paganan di un otro manera. E comision mester bin cu e solucion esey tambe. Pa e ora nos mira moviendo pa dilanti con nos lo tin cu sigui paga esaki sea ta hisa e bedrag di exploitatie por ehempel. Mi kier laga e comision haci su trabou. Deseo di mi curason ta pa soluciona e problema, werksters por ta trankil, SKOA por ta trankil y gobierno por ta trankil. Mas cu claro den cuadro di ley, respeta y tene cuenta semper pa cu e partinan legal y ta pesey e constelacion cu nos a bin cu ne pa e comision aki pa tin tur e ingredientenan y expertonan pa nos por logra soluciona e problema di e werksternan.

