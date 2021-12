Diaranson mainta Minister Endy Croes a haci un bishita di cortesia na Funari na Savaneta riba un invitacion special. E Mandatario a wordo ricibi pa directora di Funari, sra. Lilia Bisslik- Mackay y cuatro stagaires di EPI; Anchell Statie, Anchella Jean Louis, Jodi- Ann Willems y Shamaya Arrindell. Na yegada e Mandatario a pasa saluda e clientenan pa despues continua cu e reunion y presentacion. Actualmente Funari tin diesun cliente di diferente edad cu un of otro limitacion ta pasa dia for di mainta te merdia cuater biaha pa siman for di dialuna pa diahuebs. E clientenan ta pasa un mainta ameno yena cu diferente actividad. Durante e bishita na Funari e mandatario a haya un recorido door di e luga, a tuma nota cu luga mester di basta atencion pa loke ta e mantencion di e edificio. Funari tin algun plannan pa future manera entre otro pa realoca y amplia e cushia, un gym y multifunctioneel ruimte. Minister Endy Croes a haya un presentacion di e proyectonan nobo cu un vision nobo cu Funari tin pa atrae mas cliente, mas boluntario y mas actividad interno y externo. E ta un bunita proyecto, hendenan cu curason na e luga corecto ta duna asina oportunidad na hendenan cu limitacion den cualkier forma desde hoben te cu un edad mas avansa por pasa dia na Funari.

E Mandatario a sigui bisa; cu nos a primiti di mira e peticionnan di Funari, proyectonan y lo percura pa di un of otro manera duna sosten den aña 2022 pa dilanti pa asina por yuda un poco cu e parti di mantencion y/of renobacion cu falta. Minster Endy Croes ta gradici Funari y e boluntarionan pa nan dedicacion y trabou inalcansabel cu nan ta haci pa e comunidad di Aruba.

Comments

comments