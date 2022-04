Diahuebs ultimo den un esfera ameno Minister Endy Croes a reuni cu Obispo Luis Antonio Secco, Pastoor Andres Macovic y Pastoor Curtis Meris cu tabata di bishita na Aruba en conexion cu e misa Crismal y a probecha di e oportunidad pa bishita Minister Endy Croes unda a combersa riba diferente problematicanan cu SKOA y otro directivanan di scol. E mandatario a expresa di ta hopi contento con e reunion a bay cu e sosten di Obispo, nos por yega na solucion y Gobierno ta habri pa solucion. ‘Un bon combersacion cu SKOA na inicio di e siman na unda e componentenan di mas importante ta pa no kita ningun werkster di trabou y no aumenta schoolgeld ta loke nos kier cristalisa’, Minister Endy Croes a enfatisa. Obispo Luis Antonio Secco a añadi cu e ta spera cu e combersacionnan ta trece un ambiente positivo. Obispo a sigui bisa cu e fundacionnan Catolico di educacion na Aruba tin mester di sosten pero alabes nan ta haci tur nan best pa yuda pa colabora, paso nos tur sa cu educacion ta un prioridad pa un pais. Y tambe ta un emergencia, nos por mira rond di mundo e dificultad cu ta pasando y pa nos por logra prepara nos futuro generacion den e tereno aki di educacion.

Obispo ta gradici e mandatario di Enseñansa y ta gradici e pueblo di Aruba cu semper ta sostene nan institucionnan y ta spera cu iglesia Catolico sigui cumpli cu su tarea. Pastoor Curtis Meris a expresa di ta hopi contento cu cada bes cu e bishita Aruba, e forma con comunidad di Aruba, sigur Gobierno ta habri pa ricibi nan y pa hunto crea un cultura di dialogo ta di aprecia. Den cuadro di un cultura di dialogo a reuni cu diferente institutonan SKOA, SVOA y Gobierno di Aruba. Pastoor Curtis Meris ta satisfecho, paso e cultura di dialogo semper ta duna resultado, caminda bo tin hendenan di bon boluntad semper cu mente positivo bo ta logra y ta alcansa metanan grandi. Pastoor Curtis a sigui bisa; manera semper Obispo ta bisa no ta nos tin cu gana, no ta nos fundacionnan tin cu gana pero ta e muchanan tin cu gana. Paso cu muchanan bon educa futuro di Aruba ta sigura. Pastoor Andres Macovic a agrega cu for di mainta tempran a bishita e carousel spiritual na La Salle College despues a sigui reunion cu SKOA y cu e mandatario di Enseñansa. Pastoor Andres Macovic ta hopi contento di comparti cu otro y ta na mesa dialogando paso berdad solamente cu dialogo y ‘convivencia’ nos por bay pa dilanti. Por ultimo Minister Endy Croes a expresa cu e sosten di parti Obispado, boluntad di SKOA y e boluntad di Gobierno di Aruba nos lo logra yega na un solucion structural y sostenibel sigur den e dianan nos dilanti.

Comments

comments