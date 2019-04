Minister di Enseñansa ta ignora tur problema social den Centronan Tra’i Merdia

Trahadonan di Centronan di Tra’i Merdia na december a entrega un proposicion na Minister di Enseñansa, unda cu nan ta señala cu tin hopi problemanan social. E problemanan social ta asina grandi, cu nan a entreg’e un rapport. Den e rapport aki nan ta señala pa traha ariba e muchanan aki, cu mester di mas tempo.

E docente di Tra’i Merdia, Sra. Hellen Dirksen a sigui bisa cu mirando cu esaki ta un problema constante na Tra’i Merdia, esaki ta bay man den man net bon cu otro, pa nan yega na 40 ora pa siman. E ora nan mester a bin bek pa tuma contesta, cerca e minister y nan tabata tin basta tempo ta wardando reunion, pa tuma contesta di kico ta bay haci al respecto. E tempo ey, el a bsia cu placa no ta e problema y cu e lo traha ariba dje. Pero awo, pa nan sorpresa, nan ta haya tende for di minister cu no ta asina no mas, e minister lo por regalanan (trahadonan di Tra’i Merdia) ora. Y esaki sigur ta un decepcion den e minister.

E lidernan di e centronan di Tra’i Merdia a palabra cu pa otro siman nan lo bolbe bay cerca e minister y nan ta spera cu e biaha aki, nan por haya un contesta concreto for di e minister. Pasobra, na e manera con e minister ta splica, e ta duna di compronde cu den futuro lo disolve Tra’i Merida. Ta puntra e minister pa duna un ‘timeframe’, di su vision. Pero a splica cu entretanto e minister ta traha ariba su vision, e problemanan social aki tata keda escala. E no ta poniendo atencion ariba e problemanan aki, y ta keda focus, traha ariba su vision. Y e ta schakel uit, tur e problemanan aki for di su vision.

En concreto, e no a bis’e. Pero si e ta bin cu otro tipo di vision, cu e ta bay caba scolnan mas laat. Segun e minister, ta visionnan nobo den enseñansa, unda Tra’i Merdia ta para? E ora lo no ta keda espacio pa Tra’i Merdia. Y esaki sigur ta causa preocupacionnan grandi cerca e trahadonan di Centronan di Tra’i Merdia.

