Recientemente, Presidente di Parlamento mr. Edgard Vrolijk a representa Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes na Ceremonia di White Coat y Ceremonia di Graduacion di Bay University School of Medicine na Hyatt Place Aruba Airport. Durante e ocasion special aki, Presidente di Parlamento mr. Edgard Vrolijk a duna un discurso, felicitando e studiantenan nobo cu ta bay ricibi nan “white coat” y e cinco (5) graduadonan cu a ricibi nan “Medical Doctor Degree”. Minister Endy Croes ta gradici henter e team di Bay University School of Medicine cu contribui den e desaroyo profesional y personal di e graduadonan. Pa finalisa, Minister Endy Croes ta felicita e graduadonan cu a ricibi nan MD degree, alabes ta felicita tur e studiante cu a ricibi nan “white coat” y ta desea nan exito den nan estudio na Bay University School of Medicine.