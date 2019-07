Minister di Enseñansa mester stop di terorisa maestronan cu ta bringa pa nan derechonan

Durante e conferencia semanal di partido AVP, drs. Arthur Dowers, a elabora ariba e ponencia di minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe, cu a bisa di cu AVP a neglisha ‘Enseñansa Special’.

Dowers a puntra su mes, con un persona manera drs. Lampe cu tin asina tanto educacion, por papia asina hopi barbaridad. Drs. Lampe ta haci como sifuera cu 10 aña pasa a cuminsa cu ‘Enseñansa Special’. Pa drs. Lampe acusa AVP di a neglisha ‘Enseñansa Special’, e mester bay bek den su mesun seno, su partnernan di coalicion.

Ta e gobierno anterior a traha un Curriculum Ontwikkeling asina bon haci, mustrando asina respet pa e ‘doelgroep’ aki. E problema ta cu drs. Lampe haciendo un desastre, e ta faltando un respet pa enseñansa, pa esunnan den field, ya cu e no ta involucra nan. Ta traha un curriculum unda cu no ta duna niun splicacion y esaki Dowers sa, ya cu e tabata den reunion ora cu esaki a wordo bisa.

E maestronan no tabata sa cu nan ta bin cun’e, eynan drs. Lampe a faya. E no a informa di e proceso corecto.

Tambe ta un falta di respet, mirando cu ta AVP ta esun cu a scoge pa saca Enseñansa Special (SPO) for di EPB ya cu e ta un scol chikito bou di AVP, ya cu e alumnonan no ta haya chens di desaroya manera cu e mester ta, ya cu nan no ta wordo respeta tampoco na e scol aki. AVP a lucha pa sacanan for di EPB.

Na prome instante Lampe a admiti cu ta danki na AVP tin un scol nobo y cu e ta sumamente contento cu e desaroyonan cu AVP a pone. Awo, cu e field a bolter contra di dje, pa e barbaridadnan cu e ta haciendo, a bin resulta cu ta AVP ta esun cu ta haci fout. Awo ta como sifuera cu AVP kier baha gobierno.

AVP no ta interesa si Rudy Lampe ta minister di Enseñansa of no, ya cu tur ta e mesun sinberguensa, ya cu nan no ta traha pa pueblo tur ta traha pa nan saco. Pero AVP no kier pa Lampe desgracia enseñansa, e futuro di nos pais. No ta discuti e futuro di gobierno, paso tur ta mesun cos.

Den pasado a papia di Cultura di Miedo, pero awo si por papia di cultura di miedo, ya cu ta intimida y menasa, gaña ariba hende, unda cu ta culpa di ta un agenda di AVP pa baha gobierno.

Un maestro, sindicalista no mester di niun hende pa bringa pa nan. Tur hende tin derecho di protesta, pero con ta posibel cu cada biaha cu tin un protesta contra di e minister, e ta sali acusa nan di ta contra di dje.

E minister mester stop di terorisa maestronan cu ta sali manifesta contra di su maneho.

