E mandatario di Enseñansa ta amplia riba trabounan duro cu ta tumando luga tras di cortina entre otro; un proyecto interesante ta pa modernisa y traha leynan cu falta pa cu enseñansa.

Proyecto di leynan; Minister Endy Croes a splica cu durante ‘stakeholders meeting’ por a tuma nota cu varios ‘stakeholders’ a hancra den nan ‘position paper’ cu nan a entrega na Formador e cuestion di leynan di enseñansa anticua y leynan cu falta. Na e momentonan ey su persona no tabata na haltura kende lo ricibi dicho cartera y a pone solamente algun “kenteken” di locual a resalta. Ta na momento a bira conoci cu ta su mesun persona lo bay ta encarga cu e cartera aki mesora a haci mas tarea y repasa e ‘position papers’ di esnan den e veld di enseñansa pa asina duna oido y contenido na nan preocupacionnan. Berdaderamente por tuma nota cu por ehempel Landsverordening Kleuteronderwijs ta data di 1992, Basisonderwijs di 1989, Hogeronderwijs di 1988. Algun di nan a wordo ahusta un poco aki aya. Por a tuma nota cu Beroepsonderwijs no tin un Landsverordening. Voortgezet specialonderwijs no tin un landsverordening. No tin Landsverordening WOT (Wet Onderwijs Toezicht), asina por sigui menciona hopi preocupacion valido di e veld. Basa riba e informacion y deseo di e veld aki Minister Endy Croes a logra avansa den preparacion con pa “tackle” esaki na e miho manera posibel. Pues a encarga un ekipo di profesional cu lo dedica solamente na revisa, modernisa y traha leynan cu falta incluyendo nan ‘memorie van toelichting’ y asina den proximo 1 aña y mei presenta un contexto nobo di diferente ley y laga nan cana nan trayecto y ohala den 2 aña di tempo por tin un aprobacion na Parlamento pa asina e trayecto aki por ta tras di lomba. Enseñansa lo sali gana cu esaki. Den luna di Januari 2022 lo bay duna splicacion concreto alrespecto tur e preparacion cu a wordo haci y e plataforma cu a wordo forma di expertonan cu lo ta encarga cu esaki.

Mas ehempel di IPA y Universidad: IPA (Instituto Pedagogico Arubano) ta un instituto publico riba nivel di HBO cu ta wordo subsidia door di gobierno. IPA ta un ‘hoger beroepsgerichte opleiding’ dirigi riba preparacion di docentenan. Entre otro IPA ta prepara docentenan pa primaironderwijs esta (kleuter y basis) y docentenan pa voortgezetonderwijs. Alaves IPA ta brinda curso di PDG (Pedagogisch Dedactisch Getuigschrift) pa cursistanan cu a haci ‘deeltijdopleiding’ kendenan por haña nan ‘getuigschrift’ y ta wordo capacita pa por duna les dilanti klas.

UN: (Universidad di Aruba) ta un instituto academico cu ta brinda les den diferente ‘faculteit’. Entre otro Faculteit di Rechten, Financieel Economische Faculteit, Hospitality and Tourism Management Studie, y Faculteit di Arts and Science.

IPA actualmente ta cay bou di ley di Landsverdening Voortgezetonderwijs mientras Universidad di Aruba ta cay bou di Landsverordening Hoger Onderwijs. Pues dos institutonan ambos subsidia pa gobierno y ambos hoger onderwijs unda cada un ta resorta bou di un ley diferente. Esaki sigur Minister Endy Croes kier corigi pero alabes lo ta di suma importancia pa mira den ki forma e dos institutonan aki por forma un ’joint venture’ of acuerdo di trabou mas comun y estrecho unda un por sostene e otro pa asina Aruba na final di dia sali gana cu un miho producto y resultado posibel. Manera nos a bin ta propaganda cu union ta haci forsa. Todo caso lo cuminsa cu revision y modernisacion di nos leynan dentro di corto cual lo bira un trayecto largo pero cu determinacion cu nos ta logra esaki den e tempo cu nos a defini.

Comments

comments