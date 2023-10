Recientemente, Minister Endy Croes a reuni cu Sra. Anuesca Baly y Sra. Cavril Martijn-Rombley di SKOA. Durante e reunion a trata diferente punto di interes, entre otro, mudamento di Sint Aloysius School. SKOA a notifica Minister Endy Croes cu a pidi dialuna y diamars ultimo liber via di Inspectie Onderwijs pa asina finalisa cu e proceso di mudamento di e scol. Diaranson 18 di october ultimo, Sint Aloysius School a inicia cu les den nan lokaal ful renoba den nan edificio na Noord. Minister Endy Croes a indica cu pafo di e lokaalnan tin algun trabou chikito anadando despues di orario di scol y ta premira cu pa fin di october e trabou ta completamente finalisa. Tambe, Minister Endy Croes a ricibi novedad di Scol Caiquetio unda cu Ministerio di Eneñansa y SKOA ta haciendo trabou pa “upgrade” ful e sistema di coriente, cual ta un proyecto basta grandi door cu e scol ta basta bieu. Una bes cu e proyecto aki ta cla, por instala airco na e scol. Ademas, a trata Anglo Kleuterschool cu ta den e proceso pa renobacion di e sistema di coriente, una bes cu e parti aki ta cla ta bay over pa instala airco. Pa loke ta trata e parti financiero, Gobierno di Aruba a traspasa esaki pa SKOA pa e proyecto por cuminsa. Por a compronde cu tin problema cu e bentanan cu mester wordo cambia. Tambe, a toca e tema di Sociaal Maatschappelijke Werksters unda cu SKOA a indica cu tin un necesidad. A trata e introduccion di alfabetisacion pa cu maneho di idioma pa augustus 2024, cual proyecto SKOA ta sostene. Un punto cu a toca tambe tabata e futuro di e edificio di Colegio Frère Bonifacius. Tambe, SKOA a indica cu Prinses Maria Christina School na San Nicolas ta deteriora y no ta wordo uza mas. SKOA a informa Gobierno di Aruba pa wak kico por haci eynan. Pa conclui, Minister Endy Croes a enfatisa cu e tabata un bon reunion unda a trata diferente topico di interes na bienestar di enseñansa den su totalidad.