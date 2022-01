Minister Endy Croes a comenta riba e ultimo desaroyo di Covid-19 y e variente Omicron cual ta di cinco ola cu Aruba y mundo ta confrontando nan mes aden. Na Aruba nos a surpasa 3000 caso positivo cual ta e number di mas halto te cu awor. No obstante e compas y maneho di Gobierno cu ta keda e balansa entre salud di nos ciudadanonan y economia, nos por a tuma nota e preocupacion grandi si scol ta inicia dia 6 di januari of no.

E mandatario a sigui bisa; nos no por laga afo cu capacidad di Hospital ta keda e monitor principal. Mester agrega y splica cu e ekipo encarga cu entre otro ‘kluster’ 4 bou di cual Enseñansa ta resorta, a reuni diamars ultimo te den oranan laat di anochi considerando tur aspecto importante den laso estrecho cu ‘schoolbesturen’ pa por a tuma e siguiente decision. Scol lo habri pa alumnonan dialuna dia 10 di januari mientras staf y docentenan lo prepara y reforsa tur protocolnan vigente y ‘schoolbesturen’ lo inventarisa pa diabierna mas tarda cuanto maestronan, alumnonan y mayornan ta den cuarentena y of tin Covid-19.

Tur cos ta indica cu dialuna scol por cuminsa normal. E mandatario di Enseñansa a expresa di ta contento cu e decision y ta enfatisa cu siguridad y bienestar di docente y alumnonan ta hopi importante pa Gobierno di Aruba. Alabes Minister Endy Croes ta gradici e docentenan pa nan dedicacion y esfuerso den temponan dificil keda educa nos hobennan y ta aprecia esaki masha hopi.

Minister Endy Croes den nomber di Gabinete Wever- Croes 2 ta desea tur den e veld di enseñansa hopi exito, forsa y sabiduria den aña 2022. Union ta haci nos fuerte y hunto nos lo surpasa tur barera. Danki y Exito!

