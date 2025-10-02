Diabierna, 26 di september, Tienda di Educacion a organisa un conferencia inspirativo bou di e lema; Docente Ekipa, caminda 75 educador a uni forsa pa dialoga riba temanan crucial pa bienestar y desaroyo di nos mucha- y hobennan.
Durante e conferencia a trata topiconan fundamental:
🤝 Crea conexion fuerte entre docente y studiante, pero tambe cu bo mes como educador.
🧩 Reconoce y maneha ADHD y autismo, hiba hermentnan practico pa yuda e muchanan.
🌟 Strategianan pa enfrenta e cambio y retonan cu e generacion nobo ta biba aden, duna guia pa un clima pedagogico mas fuerte y efectivo.
Minister di Educacion, Sra. mr. Gerlien Croes a expresa cu e tipo di conferencianan aki ta esencial pa fortalece nos sector educacional. A enfatisa cu ta necesario pa adapta constantemente na cambionan, compronde nos alumno y studiantenan den tur nan diversidad y sigui busca crecemento continuo den nos sistema di educacion.
E conferencia Docente Ekipa a confirma un bes mas cu educacion ta un esfuerso colectivo, y cu por medio di union, comprension y dedicacion nos por logra un futuro educativo mas fuerte pa Aruba. Danki na Tienda di Educacion pa organisa e conferencia aki, Docente Ekipa, y danki na tur docente cu a atende e conferencia practico y importante.