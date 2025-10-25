Durante e torneo Copa IGA 2025, dos clubnan di gimnasia di Aruba — Gihae Gymnastics y Club Avanse — a representa nos isla cu gran orguyo y dedicacion. Gihae a participa cu un delegacion di 14 atleta, mientras cu Club Avanse a participa cu 11 atleta.
E competencia a reuni varios clubnan di region, creando un plataforma pa e hoben gimnastanan demostra nan talento, disciplina y progreso continuo. Tanto Gihae como Avanse a sobresali den diferente categoria y nivel di edad, reflehando un gran spirito deportivo y pasion pa e deporte.
Como resultado di nan presentacion sobresaliente, Aruba a logra un total di 90 medaya:
🥇 28 di Oro, 🥈 39 di Plata, y 🥉 23 di Brons.
E logronan aki ta un testimonio di e esfuerso constante di e atletenan, e preparacion di nan entrenadornan y e sosten continuo di e clubnan di gimnasia na nos pais.
Minister Gerlien Croes tafelicita tur e atletanan cu a participa y sobresali durante Copa IGA 2025 na Panama.