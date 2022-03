Recientemente den un encuentro agradabel Minister Endy Croes a reuni cu sr. Sjoerd de Vries y sr. Mark Kiezebrink di Beach Tennis Aruba. Sr de Vries tin e proyecto di beach tennis cerca di Eagle beach banda di Eagle Resort. Sr. de Vries y sr. Kiezebrink te motornan cu ta organisa e famoso Aruba Open Beach Tennis cu te evento di mas grandi deportivo no solamente na Aruba pero den Caribe. Desde 2020 door di e Pandemia di Covid 19 nan no por a sigui cu esaki, actualmente tin hopi interes pa organisa e campeonato un biaha mas den luna di november di e aña aki. E Mandatario a sigui bisa cu por a compronde di organisadonan cu tin mas cu mil deportista den e deporte di beach tennis y cu lo ta na Aruba participando den diferente categoria. E representantenan di Aruba Beach Tennis a pidi e Madatario di Deporte pa sosten y atencion pa unda e cancha probalemente lo mester bin na ex Bushiri y di parti di Gobierno di Aruba su contribucion ta pa pone beach cla. E Mandatario a priminti cu atrabes di DOW lo haci e conexionnan y claro nan ta conta cu e sosten y di Gobierno y Ministerio di Deporte pa cu e proyecto aki. Aruba Open Beach Tennis ta priminti di bira un evento hopi grandi.

Comments

comments