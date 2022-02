Den un esfera ameno Minister Endy Croes a reuni cu Presidente di Everything is Possible sra. Claire Brown. Everything is Possible ta un organisacion internacional di boluntario cu a wordo funda 20 aña pasa cu meta pa duna oportunidad na hobennan, of hendenan cu tin acceso limita na oportunidadnan. Nan oficina principal ta situa na Yorkshire na Inglatera y actualmente Everything is Possible ta activo na mas cu 25 pais. Na Aruba Tur cos ta Posibel ta activo desde aña 2019. E organisacion ta activo den e terenonan di entre otro; deporte, arte, cultura y ta sostene inclusion social.

E ta un programa a wordo funda y ta subsidia pa Erasmus + cu ta un programa cu ta duna sosten na enseñansa, ‘training’, hubentud y deporte na Europa. Un di e ‘partners’ na Aruba ta IBISA cu ya tin hopi aña caba ta traha cu e organisacion. E meta di e encuentro ameno tabata pa cera conoci cu e Mandatario di Deporte, alabes duna un splicacion amplio di e organisacion y tur e proyectonan cu organisacion ta brinda nos hubentud. Tambe a sondea e posibilidadnan pa haya mas cooperacion pa intercambio pa den futuro. ‘E tabata un bon reunion’, e Mandatario a finalisa.

