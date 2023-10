E siman aki comunidad a wordo conmovi cu e noticia cu Sr. Harry Croes a bay laga nos. Esaki tabata un noticia tristo pa Aruba henter, pa famia, amistadnan, muy en particular e mundo cultural di nos pais. Aruba a perde un gran Baluarte, un gran Arubiano, un persona grandi cu a stima, proteha, defende y promove nos Pais Aruba, su lucha, su deporte y su cultura grandemente.

Harry Croes

Harry a nace dia 15 oktober 1948 y tabata biba na Kas Ariba 3 na Santa Cruz. Harry Croes ta yiu di Johan Croes y Ervilia Croes-Croes ambos den felis memoria.

Harry ta e di 9 yiu di un famia di 13 mas 4 yiu di ruman crianza cu ta bira total 17. Harry ta casa cu Sra. Ligia Mercedes Croes-Solognier y nan yiunan ta Jessica, Jairo y Mirla, Jean Carlo. Harry tin un total di 8 nieto(a). Un famia grandi y hopi amistad.

Deporte

Harry desde mucha tabata hopi activo. Durante su hubentud Harry a practica baseball, futbol y softball den bario di Macuarima y na St. Jozef School cerca frerenan.

Durante 1964 pa 1973 Harry a hunga pa U.S. Keds y Wrigley’s P.K. y a coach e team di Frisian Flag hunto cu frere Gerardo. Harry a hunga pa SV Trappers, Arikok, Union y Sportboys. Despues Harry a bira refree di Aruba Voetbal Bond y a fluit weganan di Junioren, A-klas y Hoofdklas. E tabata hues di linea pa wega di Aruba contra Hulanda den Wilhelmina Stadion. Harry a sigui curso pa refree di FIFA cu exito y mester a ricibi su FIFA-badge, pero pa un motibonan desconoci, AVB te cu awe no a entrega esaki na Harry. El a para refree pa weganan na Aruba y Corsow. Di 1970 pa 1974 Harry a hunga pa Firestone y Mosaicos St. Helena durante weganan di Aruba Softbal Bond y a hunga pa St. Jozef School den campeonato escolar organisa pa YMCA.

Desde 1964 pa 1997 e pasion di Harry tabata boxeo. Apenas el a cumpli 16 aña Harry a bringa su prome pelea amateur contra Hector Cristina y a sali ganado. Na 1967 el a bringa “El Negrito del Batey Jr.”. Un pelea dificil pero el a sali ganado. Harry a bringa 22 pelea amateur, gana 11, perde 10 y tabla 1. El a bringa 7 profesional di cual ela gana 5 y a perde 2.

Desde 1987 pa 1997 Harry a forma parti di World Boxing Council (W.B.C). Cu ayudo di Sr. Roy van Putten den felis memoria, Harry a keda reconoci como huez y refree pa boxeo internacional. Dia 14 di maart 1987, Harry a keda nombra hues y refree pa W.B.C, despues di a pasa e curso y a ricibi su “badge” internacional.

E tabata Hues pa pelea di titulo Mosca entre Richard Clark di Jamaica y Jimmy Fernandez di Mexico durante Campeonato Continental de las America teni na Mexico City. Tambe e tabata refree durante wega Centro Americano y del Caribe na Maracaibo, Venezuela. Harry a para refree y hues na e siguiente pais nan: Argentina, Las Vegas, Aruba, Belfast, Colombia, Curaçao, Guyana, Guadalupe, Haïti, Japon, Jamaica, Martinique, Merca, Mexico, Tailandia, Trinidad, Panama, California y Venezuela. Un total di 17 pais cu ta algo historico. Na 1996 Harry tabata Hues di pelea mundial teni na Osaka, Japon. El a participa na alrededor di 100 pelea sea como boxdo, hues of refree.

Pa su 30 aña den mundo di boxeo dia 14 di maart di 1987 durante un ceremonia pa nan dedicacion den mundo di boxeo, Harry a reconoce varios ex boxdonan di Aruba e.o. Sugar Boy Nando, Kid Fenton, Batton Sikki y Efe Croes. Pa ocasion aki Roy van Putten dfm cu tabata vice-president W.B.C a haci entrega di plakaat na Prome Minister Sr. Nelson Oduber y na su turno a entrega na Sr. Harry Croes. Den Gobierno Insular di Aruba tambe Harry a yega di ricibi un plakaat di reconocimento for di Diputado di Deporte Watty Vos. Na 2009 Harry a bira miembro di Salon di Fama na Aruba.

Prensa

Harry Croes tabata tin un pasion pa noticia, suceso y acontecimento. Pa hopi aña Harry a labora den prensa, como fotografo, redactor, hefe di redaccion, comentarista, presentador di noticia y varios programa na radio y television. Harry a traha na e.o. Corant Prome, BUVO, Matutino Diario, Top FM y hopi mas. Harry tabata conoci pa cubri sucesonan y tambe su forma unico di presenta su noticia, hopi biaha fuerte y critico, pero tambe cu su humor.

Consehero

Harry Croes tabata tambe un consehero di Betico Croes y un persona di accion y semper cla pa defende su lider Betico Croes. Harry a participa y tabata cerca di acontecimentonan historico di nos pais den e lucha pa Status Aparte, manera e fundacion di partido MEP, lucha pa Status Aparte, introduccion di nos simbolonan nacional, Referendum, Betico ta wordo herida na Winston Veld, Augustus Scur, cantidad di campañanan electoral, ademas e tabata yuda su lidernan Betico, Nel y Evelyn pa recluta candidatonan pa subi riba lista politico. Un persona di pueblo cu tabatin tin contacto semper cu pueblo y tabata transmiti e mensahe na su lider. Harry tabata e persona cu a introduci tambe Minister Xiomara Maduro na inicio di su carera politico na 2009.

Cultura

Den e lucha pa Status Aparte Betico a forma varios comision di trabao y aki Harry tambe a forma parti sea directamente of indirectamente, dunando su contribucion valioso na esakinan. Betico a pone central e nacionalismo nobo, e identidad tradicional y folklore di Aruba. Por ehempel ora cu Harry a sinti cu e Dande tabata bayendo perdi, Harry a acerca Betico y Betico a dune tur sosten pa haci tur lo posibel pa rebiba Dande den pueblo y esaki ela haci y a logra tambe. Awe tur fin di aña nos tin e Festival di Dande cu participacion di masha hopi grupo mes. Harry tambe tabata un persona cu a conoce Betico hopi di cerca y a keda semper fiel na Betico. Harry a organisa e prome festival di Dande na 1971 den Conny Francis Club. E anochi aki tabata hopi exitoso ya cu no tabatin luga pa pone mas hende y pafo tabatin mas hende cu paden. Cu e Festival di Dande, Harry a reconoce masha hopi cantante, compositor y musiconan. Tambe hopi hende cu a aporta na nos cultura di Dande y Harry a corona 39 ganadonan di Dande despues cu e corona a wordo introduci. Tambe Harry a introduci e propio composicion cual cancionnan a bira grandi y ta zona na radionan.

Na 1996 Harry a bini cu e idea pa organisa un festival cu ta dedica na Aruba su Himno y Bandera. E festival aki a bira hopi grandi. Varios persona, cu a destaca pa añanan pa nan obra cultural, social y deportivo a haya reconocimento di Harry. Tambe musiconan cu hopi aña a dedica cancionnan na pais Aruba. Harry a organisa un total di 50 Festival di Dande y Propio Composicion y un total di 26 Festival Un Canto pa Aruba su Himno y Bandera. Danki na e festivalnan aki cu tabata un total di entre 40 pa 80 participante den cada edicion, a duna oportunidad na compositor- y areglistanan trece nan creatividad y talento dilanti y esaki Aruba a enrikece cu mas di 1000 composicion na Papiamento of miho bisa mucho mas, dedica na nos pais cualnan a hopi a bira clasico den nos historia musical y cu ta wordo scucha cu frecuencia na nos radio emisoranan. E cancionnan aki despues tabata wordo presenta riba Dianan Nacional manera Dia di Betico, Dia di Himno y Bandera, durante Manifestacion Cultural y Acto Protocolar, como tambe den celebracionnan den bario y otro actividad y eventonan riba nos Pais. Ademas mester menciona cu Harry su amor patrio tabata hopi grandi y tambe ela bini cu e iniciativa na fin di añanan 90 pa e ceremonia pa hisa e bandera di mas grandi di Aruba na Cede Libertador G.F. Betico Croes. E ceremonia aki tabata pa 12 or di anochi ora cu habri e dia di Himno y Bandera, nos bandera di Aruba ta wordo hisa.

Reconocimento

Pa su trayectoria y dedicacion riba varios tereno Harry a haya reconocimento. Pa menciona algun na 1999 Harry a wordo condecora como Ridder in de Orde van Oranje Nassau, pa su logronan di Deporte y Cultura. Na 2017 y 2020 Harry a haya reconocimento di parti Gobierno di Aruba pa medio di Minister di Cultura Xiomara Maduro pa decadanan dedica na organisa Festival di Dande y asina mantene nos folklore y nos tradicion di fin di aña di Dande, bibo den mente y curason di tur cu ta stima y aprecia nos Pais Aruba. Harry a haya reconocimento tambe pa su dedicacion den e.o. prensa, deporte, cultura y tereno social na nos Pais Aruba.

Condolencia

Gobierno di Aruba pa medio di Minister di Cultura Xiomara Maduro ta haci un invitacion na comunidad en general pa asisti na e Homenahe Postumo na Harry Croes cual lo tuma diadomingo 15 di oktober riba e fecha natal di Harry Croes. Esaki lo tuma luga na Club Caiquetio for di 6 or pm pa 9 or pm. Na e momento aki Minister di Finansa y Cultura ta den un biahe di trabao den exterior pa reunionnan cu Fondo Monetario Internacional y lo no por ta presente pa despedida y entiero di Harry Croes, y pa e motibo aki Minister President Evelyn Wever-Croes lo representa Minister di Cultura Maduro na e despedida di Harry.

Despedida

E mandatario ta informa cu e entiero di Harry Croes lo ta dialuna dia 16 di oktober for di 9 or di mainta pa 11 or di mainta na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz. Ban duna Harry e ultimo adios. E mandatario ta haci uzo di e ocasion pa expresa palabra di convivencia cu e perdida grandi aki y ta desea sra. Ligia, su yiunan Jessica, Jairo, Mirla, Jean Carlo y demas famia hopi forza den e momentonan dificil aki. Danki Harry pa mantene y promove nos folklore y nos festival di Dande pa 50 aña. Como un Baluarte di Cultura di Aruba, Harry a siña nos conserva y biba nos cultura. Den nos mente y curason nos lo keda corda Harry pa semper. Cu Harry sosega na paz den Reino di Señor.