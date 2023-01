Diadomingo 8 di januari ultimo a tuma luga e competencia pa eligi e Prins- y Panchonan pa Carnaval 69. Un plaza Betico Croes completamente yen por a disfruta di e talento y creacion cu e partipantenan a presenta riba escenario. E resultado pa di eleccion Prins y Pancho 2022 ta lo siguiente:

Categoria Infantil:

Prins BON: Dyshell Roga

Pancho MUCHA: Aiden Harms

Categoria Hubenil:

Prins WISKUNDE: Lucas Geerman

Pancho ALGEBRA: Shaqion van der Biezen

Categoria Grandi:

Prins BON: Ivan Werleman

Pancho FRESCO: Endrick Panneflek

Categoria Adulto:

Prins THE SHOW: Tyson Croes

Pancho MUST GO ON: Randolph Ras

Minister di Cultura ta expresa palabra di masha pabien y hopi exito na e ganadonan cu nan responsabilidad pa dirigi e fiesta cultural mas grandi di nos pueblo den e miho forma. Un danki y pabien tambe na SMAC y e comision encarga.