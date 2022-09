E siman aki Minister di Cultura tabata na Archivo Nacional enconexion cu Campaña 3-C a yega na su final despues di varios siman di campaña. Cu e campaña aki Archivo Nacional por a Colecta, Conoce y Conserva historia di nos Pais Aruba. Mester trece dilanti cu e portanan di Archivo Nacional ta keda habri pa tur esnan cu ta desea di trece informacion y materiaal cu ta contribui na e memoria colectivo di nos Pais.

Durante e atardi aki na Archivo Nacional, Minister Xiomara Maduro tabata tin e placer di por ricibi for di Sr. Michael Arends, un coleccion di fotografia y tambe for di Sr. Harold Frigerio a ricibi historia di 45 famia aki na Aruba. Esakinan ta tesoronan grandi cu lo keda bon cuida na Archivo Nacional Aruba, pero mas importante cu esakinan lo wordo prepara pa wordo exponi pa nan ta accesibel pa un grupo mas grandi. Esaki tabata e idea tras di Campaña 3C, pa trece informacion na archivo pa nan por wordo cuida, prepara y wordo exponi pa tur esnan interesa. Minister di Cultura a gradici un y tur cu participa na e Campaña 3C, como tambe un danki na e staf y personal di Archivo Nacional Aruba pa un campaña exitoso. E campaña a inicia cu 3C, di Colecta, Conoce y Conserva y ta termina cu un C mas, e di 4 C ta di Concientiza. Cu e campaña hiba, Aruba ta mas conciente di e responsabilidad di cada uno pa conserva y traha pa trece hunto na Archivo Nacional pa asina Aruba por tin e memoria colectivo di un Pais intacto pa e generacion cu ta sigui nos. Asina nos sa ken nos ta y pa nos sa tambe unda nos ta bay como Pais.