Minister di Cultura ta informa: The Pictographs and Petroglyphs’ ta di gran aporte pa nos herencia cultural

Diabierna ultimo a keda presenta un catalago scientifico riba tereno di arkeologia na Museo Arkeologico di Aruba. E buki aki ta un compilacion di resultado di investigacion cu e arkeologonan sr. Aad Versteeg y sr. Harold Kelly a haci di e pinturanan riba baranca di e pueblo indigena cu tabata biba antes na Aruba.

Durante e ceremonia, sra. Ruby Eckmeyer, den representacion di Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura, a dirigi palabra na nomber di Minister Ruiz-Maduro na e presentenan. Minister Xiomara ta elogia e manera con e dos arkeologonan, cu ta dos profesional respeta, a uni cu otro y asina yega na un bunita publicacion.

‘The Archeology of Aruba: The Pictographs and Petroglyphs’ ta un proyecto di gran balor pa Aruba. Deseo di e mandatario ta cu e trabounan di investigacion aki por aporta pa un dia Aruba por figura riba e World Heritage List di UNESCO. Pa asina por mustra mundo di e patrimonio cultural unico cu nos a hereda di nos pueblo indigena.

Pero prome cu nos yega asina leu, nos mester cuminsa educa y conscientisa nos pueblo cu ta hunto nos tin cu proteha y conserva loke ta nos herencia cultural. E publicacion aki ta duna nos informacion pa asina nos futuro generacion por siña aprecia y disfruta di nos historia y nos pinturanan riba baranca.

Na nomber di Minister di Cultura, sra. Eckmeyer a gradici sr. Evelino Fingal pa bini cu e idea pa e publicacion aki. Un gradicimento tambe na sr. Aad Versteeg y sr. Harold Kelly pa e tremendo documentacion. Un danki a bay na Sra. Arminda Franken-Ruiz kende a haci un peticion na Sr. Harold Kelly pa sigui cu e proyecto. Un gradicimento special tambe a bay na Fundacion 1403 cu a busca e fondonan pa por a realisa e publicacion.

‘The Archeology of Aruba: The Pictographs and Petroglyps’ ta un adkisicion di gran balor pa nos Museo Arkeologico di Aruba. Minister Ruiz-Maduro ta desea Museo Arkeologico tur clase di exito cu e publicacion aki y cu esaki por stimula mas investigacion ainda riba tereno di arkeologia. Minister di Cultura ta trahando duro pa pronto Museo Arkeologico por habri su portanan atrobe pa asina comparti historia di nos patrimonionan nacional un biaha mas cu henter pueblo di Aruba y cu un cantidad grandi di nos bishitantenan cu interesa den nos herencia arkeologico.

