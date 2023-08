Diasabra ultimo Minister Xiomara Maduro tabata presente na e celebracion di e di 15 aniversario di Antonio ‘Joselito’ Albertsz como International Chef di e prestigioso compania Disney.

E mandatario a hiba un discurso na unda primeramente a gradici Joselito pa e invitacion y cu ta pa su persona un honor di forma parti di e bunita celebracion di 15 aniversario. Minister Maduro a comparti cu esnan presente cu Antonio Albertsz miho conoci como Joselito, e conoce for di temporada di scol. Ela sigui Joselito su carera for di tempo cu ela termina Aruba Hotel Management School e tempo ey na Bushiri Resort y te aworaki cu e ta Master Chef na un di e restaurantnan mas grandi na Orlando Florida.

Joselito tin un tremendo curiculo riba diferente tereno culinario internacional. Ela yega di participa na varios competencia y exposicion culinario na varios pais rond mundo manera New York, Miami, Houston, Los Angeles, Peru, Colombia, Brazil, Corsou y Japon. E mandatario a accentua cu Joselito na tur pais cu ela bishita ela laga nan cera conoci cu nos platonan crioyo di Aruba y tambe nos bolonan como postre.

Joselito a traha tambe na parkenan di diberticion y varios hotel na Orlando. Ela cuminsa for di Sous Chef, Executive Chef, Chef de Cuisine y awor como Master Chef. Pues un carera impresionante den mundo culinario internacionalmente. Esaki Joselito a logra cu dedicacion, perseverancia, disciplina y mas importante pasion cu e tin pa su trabou. Esaki ta un bon ehempel, inspiracion y motivacion pa sigur nos hobennan, specialmente e studiantenan di e parti di Culinario di Hospitalidad y Turismo na EPI, cu ta demostra cu trabou duro bo ta logra realisa bo soño.

Minister Maduro a trece dilanti cu un bes mas nos ta ripara cu nos Pais ta chikito na tamaño pero carga na talento den por ehempel varios rango di deporte, arte, beyesa y awor den arte culinario tambe.

E mandatario a extende un invitacion na tur Arubiano pa ora nan bishita Orlando pa bishita e restaurant Crystal Palace na Magic Disney World y asina purba e platonan delicioso di nos Masterchef Arubiano.

Aruba ta orguyoso cu tin un Arubiano ta forma parti di e team di e cadena renombra di Disney Corporation.

Minister di Cultura, na nomber di Gobierno di Aruba a entrega Joselito un reconocimento y a gradicie pa promove nos Pais Aruba na Orlando y unda cu e bay rond mundo. Danki pa ta un bon embahador di nos Pais Aruba. Y tambe masha danki pa semper tin Pais Aruba den su curason y bini un rato cas bek pa hunto cu nos comparti su experencia culinario y celebra su 15 aña como International Chef den un ambiente Arubiano.

E mandatario ta felicita Joselito pa su 15 aniversario y ta desea cu Dios por sigui bendiciona Joselito pa e sigui celebra mas aniversario yena cu exito den su carera.

Tabata un celebracion masha ameno den presencia di Joselito su famianan y amistadnan