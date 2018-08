Minister di Asuntonan Social y Labor a reuni cu Comision Accion Stop Abuso

Diabierna atardi Minister di Asuntonan Social y di Labor a reuni cu e comision CASA (Comision Accion Stop Abuso) kende hunto cu diferente fundacionnan y personanan preocupa den nos comunidad a lanta para pa bisa basta na Abuso , basta na violencia Domestico. Sr. Marinus Wegereef ta e vocero di e grupo di cuidadanonan cu kier mira abuso bira menos y tambe caba riba Aruba.

Manera a bisa publicamente caba e comision kier bin cu accion pa mustra nan descontento. Riba dia 30 di Augustus lo tin un podium ta lanta den centro di nos cuidad y Artistanan uni di Aruba lo uni forsa contra violencia di genero. Minister Glenbert Croes a duna di conoce cu e ta apoya accionnan cu ta sali directamente for di pueblo. No importando bo edad, bo nacionalidad, bo color, bo funcion den nos comunidad. Aruba ta uni su mes for once and for all contra e crimen aki.

Comments

comments