Diaranson 27 di augustus 2025 Minister di Asuntonan Social, drs. Mervin Wyatt-Ras, hunto cu Prome Minister mr. Mike Eman, a entrega certificado final na grupo di cursistanan di Sociaal Vormingstraject (SVT-18), cu a finalisa cu exito tur dos fase di nan trayecto di Formacion Social.
Formacion Social pa un futuro sigur
E programa di Formacion Social (SVT), cu a wordo introduci na aña 2011 bou iniciativa di Prome Minister Eman, ta destina pa hobennan entre 17 y 25 aña cu e meta pa duna nan un segunda oportunidad, guia den disciplina, desaroyo personal y orientacion educativo, pa nan por construi un miho futuro.
Structura di e programa
E trayecto di SVT ta consisti di dos fase:
Fase 1: 4 luna di formacion intensivo na Marinierskazerne Savaneta bou supervision di ARUMIL, cu enfoke riba disciplina, esfuerso fisico y respet.
Fase 2: curso y stage na companianan local, un paso esencial pa haya experiencia laboral y sigui nan desaroyo personal y profesional. Via Enseñansa pa Empleo, SVT ta habri caminda pa trabou of estudio.
Cu nan graduacion, e cursistanan di SVT-18 a demonstra persistencia y dedicacion pa culmina henter trayecto di formacion.
Declaracion di Minister Wyatt-Ras
Minister Wyatt-Ras a expresa su gratitud na tur institucion y persona cu a contribui na exito di SVT, incluyendo e equipo di Formacion Social, trahadornan social, y representantenan di Koninklijke Marine & ARUMIL:
“Danki pa boso aporte na e programa cu ta crea oportunidad pa nos hobennan por desaroya nan mes y tambe den futuro contribui na un miho Aruba.”
E Minister a conclui su palabra cu un felicitacion special na e graduadonan:
“Masha pabien na e cursistanan di SVT-18 riba nan logro. Hopi exito cu boso carera den futuro. Aruba ta orguyoso di boso.”