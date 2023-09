Diahuebs mainta Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a presencia e comienso di e curso di “Product Development” cu a wordo organisa pa Aruba Tourism Authority (ATA) y APA. E workshop aki tin un duracion di 2 dia y a wordo haci specialmente pa e “tour operators” (TO).

Segun e mandatario den e workshop aki e TO lo haya diferente informacion importante, conocemento y habilidad pa sobresali den nan trabou. Nan ta nos embahadornan den turismo.

Den e 2 dia di entrenamento e TO lo haya sa mas di aspecto di servicio, nan lo conoce di serca e maneho y vision di Ministerio di Turismo. Tambe nan lo haya sa di tur e proyectonan cu ta den ehecucion. Nan lo haya un bista di tur e inversionnan cu ta wordo haci pa Ministerio di Turismo, APA y ATA. Inversionnan den cuadro di mehoracion di producto Aruba.

Minister Oduber su maneho ta basa na busca e turistanan afluente, keda haci inversionnan continuo den e producto Aruba y den diversificacion di nos turismo.

E mandatario ta aplaudi y ta haya e tipo di cursonan aki hopi importante. Pa di e manera aki por comparti cu tur e TO nan cu ta ofrece un servicio na nos turistanan. Pa asina nan conoce mas di serca kiko tur ta e proyectonan y inversionnan cu ta wordo haci.

Finalmente Minister Oduber a gradici ATA y APA pa organisa e workshop di “Product Development”. Esaki sigur lo duna un valor agrega na e servicio cu e TO nan ta brinda na nos bishitantenan.