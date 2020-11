Minister Dangui Oduber: Vuelo directo entre Newark y Aruba cu JetBlue ta demostra confiansa den Aruba

Diasabra ultimo minister Oduber den presencia di Aruba Airport Authority N.V. (AAA), CEO di ATA Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO di AHATA Tisa LaSorte, JetBlue General Manager AUA/CUR Karen King y otro partner y stakeholder a yama bonbini na JetBlue su buelo inaugural for di Newark (EWR) pa Aruba (AUA).

Aruba ta contento di por ta un di e destinacionnan escohi pa e aerolinea partner di 14 aña. Aruba a wordo identifica como un di e mercadonan cu JetBlue ta anticipa cu lo crese den demanda serca e pasaheronan cu kier bai cu vakantie.

E buelo inaugural aki a demostra e confiansa y compromiso cu Jetblue tin cu pais Aruba. No obstante e situacion di crisis Jetblue a dicidi pa lansa e buelo inaugural di Newark-Aruba. Un logro importante pa nos turismo y specialmente e mercado di North East.

“Nos ta hopi contento cu JetBlue, nos aerolinea partner di 14 aña y actual di dos carrier mas grandi pa Aruba a dicidi di expande su presencia cu buelonan directo pa Aruba for di New York – Newark riba diasabra y diadomingo abordo di JetBlue su Airbus A321 neo. Ofreciendo tambe buelo for di Fort Lauderdale, JFK New York y Boston, esaki ta JetBlue su di 4 gateway pa Aruba como un di e destinacionnan esencial for di unda nan ta brinda nan servicio hopi exitoso “Mint” cu a wordo lansa na 2015 riba buelonan selecta.

Nos ta hopi sigur cu e servicio for di Newark lo ta un otro servicio exitoso mas riba e network di ruta di JetBlue.

E buelo inaugural aki ta parti di e strategia di JetBlue pa accelera su recuperacion y genera entrada den e situacion di biahe actual y pa Aruba, esaki no por a bin na un mihor momento como destinacion turistico. E ta sirbi tambe pa un confirmacion y testimonio di un aerolinea su abilidad pa move capacidad rond; obstante e retonan financiero y operacional cu nan ta enfrentando actualmente.

Minster Oduber ta hopi contento y satisfecho cu e buelo inaugural aki. Minister Oduber ta demostrando cu hechosnan y accionan concreto con ta trahando pa Aruba recupera su turismo. Tur dia ta trahando incansabel pa e recuperacion cubta importante pa nos turismo, economia, finanzas publico y cuponan di trabou.

Nos ta convenci cu Aruba lo “bounce” bek mas liher cu hopi ta premira. E cantidad di buelonan e ultimo simanandi merca ta aumentando y tambe e load factor. Diasabra ultimo nos a haya 23 buelo di merca y 1 di Canada. Esaki tawata e weekend di mas ocupa cual ta duna un perspectiva positivo di recuperacion.

Esaki ta un indicacion cu e confiansa di e turista mericano den Aruba tey y ta creciendo.

