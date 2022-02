Minister di Turismo y Salud Publico, Sr. Dangui Oduber, den luna di januari caba a anuncia Aruba su exit strategy pa por bolbe bek na normalidad. E exit strategy aki tawata hopi importante pa Aruba su recuperacion di turismo. A percura pa flexibilisa e ‘’inreisbeleid” pa asina por percura asina atrae mas turista. E variante omicron tawata tin su efecto riba Aruba su turismo y a sinti esaki den luna di januari 2022. A proyecta cu pa aña 2022 lo tin un recuperacion di entre 85% pa 100% di turismo den comparacion cu aña 2019 cu tawata Aruba su miho aña den historia.

Un highlight den luna di januari 2022 sigur tawata e hecho cu no obstante un caida den turismo di cantidad di bishitante, toch a mira un recuperacion di 79% di e ‘’tourism receipt” cu ta e indicador di mas importante pa midi calidad di turistanan.

Siman pasa gobierno a tuma e decision cu Aruba ta bolbe bek na normalidad y asina elimina tur restriccion cu tawata existi. Cu esaki e focus ta pa Aruba focus riba recuperacion di turismo pa asina recupera e economia y crea oportunidadnan cu pais Aruba tin mester di dje.

Riba diasabra a yega un total di 5316 turista via nos aeropuerto di cual 4384 tabata procedente di Estados Unidos cu ta nos mercado di mas importante, sigur un diasabra grandi pa e recuperacion di nos turismo. Diadomingo tabata Celebrity Sunday caminda nos porta maritimo a celebra cu yegada di dos barco crusero di Celebrity Cruises. Tur esaki ta crea e perspectiva cu nos mester di dje. Nos ta mira tambe cu e ‘’load factors” nan di avionan ta subiendo y ta yegando rond di 70% caba. Aerolineanan ta manteniendo nan capacidad di asiento cu a reserva pa Aruba. Esaki sigur ta demostra e confianza cu aerolineanan tin den prodcuto Aruba.

Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber ta satisfecho di mira un weekend caminda hopi turista a yega nos isla, sea ta via nos aeropuero of crusero. Un weekend cu hopi trabou pa nos taxista, tour operators, restaurantnan y tiendanan.

Turismo ta keda e driver principal di nos economia.

