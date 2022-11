Manera ta custumber tur comienso di siman Minister di Turismo y Salud Publico ta repasa locual a sosode e siman anterior den su ministerio. Den e siman tras di lomba e mandatario a anuncia e continacion di e proyecto di trapi na Rodgers Beach y a anuncia tambe cu lo bay renoba e trapi na Baby Beach. Tambe a duna un presentacion di e proyecto di Aruba Happy One Pass/Seamless Travel na tur e gerentenan di e hotelnan. A sera e siman cu un ceremonia di despedida pa sra. Joan Van Heiynigen cu a baha cu pensioen.

Dialuna siman pasa e mandatario a anuncia cu lo bay renoba e trapi cu ta situa na Baby Beach, tambe lo bay embeyese e trapi na Rodgers Beach cu arte di mosaic. Di e forma aki ta keda haci inversionnan den e mantencion y mehoracion di e infrastructura den e area aki mescos cu tabata e caso na Rodgers Beach cu a tuma lugar exactamente 1 aña pasa. Cu ayudo di e grupo di artsfair ta bay converti e trapi aki den un otro atraccion pa nos bishitantenan.

Den cuadro di innovacion diahuebs a tuma lugar e presentacion di e proyecto di Aruba Happy One Pass/Seamless Travel na Hyatt Place. E presentacion aki a keda presenta na tur e gerentenan di hotelnan y industria di hopitalidad riba nos isla. E proyecto aki lo bay yuda na promove nos turismo, e lo transforma e experiencia di cada un bishitante, ofreciendonan e miho calidad di servicio prome cu nan stap den e avion rumbo pa nos isla. E obhetivo principal di e “Seamless Travel Experience” ta pa fomenta un proceso di biahe ful digitalisa y mas eficiente pa biaha for y pa Aruba.

Finalmente pa sera e siman diabierna den un ceremonia hopi bunita a tuma despidida di Sra. Joan Van Heiyningen kende a baha cu un pensioen bon mereci. Aki por a aprecia henter e trayectoria di Sra. Van Heiyningen kende a traha na Departamento di Salud Publico y a fungi como hoofd di e departamento di Jeugd Gezondheids Zorg desde 19 di mei aña 1986.