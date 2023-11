Diamars atardi Minister di Turismo y Salud Publico, sr. Dangui Oduber conhuntamente cu e Director di nos planta nacional Setar N.V., sr. Roland Croes, y Director di Seguro Social di Aruba AZV, sr. Edwin Jacobs, a hiba algun palabra y tambe celebra un momento historico pa cuido medico na Aruba. Den cuadro di mehora calidad y servicio di cuido, un acuerdo a keda firma den un forma di “partnership” entre Ministerio di Salud Publico, Setar y AZV pa asina digitalisa henter sector di cuido haciendo uzo di technologia y innovacion.

E aplicacion di fase 1 pa “Aruba Health App” ta pa sigui facilita servicionan den cuido medico y lo sigui desaroya e aplicacion aki den un manera mas eficiente, transparente y accesibel pa tur aseguradonan pa por hasi uso di e systema digital. E systema lo tin aplicacion pa traha afspraak via e app MiDokterDiCas, tambe por ricibi receta prescribi via MiRemedi y alaves ta haya tur resultado di testnan di dokter di cas via MiLaboratorio.

Segun e mandatario esaki ta un “era nobo” pa asina digitalisa henter e sector di cuido medico, cu resultado pa sigui mehora tur e servicionan y e calidad di cuido pa tur dokter di cas por traha na un manera mas eficiente, transparente y mas rapido y asina tambe e comunidad por ta mas informa y sinti nan mes den control di nan salud y calidad di bida.

E impacto di e innovacion y technologia aki ta mantene e demanda pa sigui inverti den sector di cuido. Mandatario sigur ta expresa cu 2024 ta bira un aña di invercion den sector di cuido y e “Aruba Health App” ta un di e invercionnan di mas principal cu nos ta duna nos aseguradonan.

Adames, e innovacion di e plataforma aki ta permiti e aseguradonan pa yega na nan informacion medico 24 ora pa dia cu ta hasie e proceso mas rapido, cual antes no tabata posibel. Minister Dangui Oduber a pone e vision y conhuntamente cu Setar y AZV a logra esaki, sigur “one for the books” y asina centralisa e cuido medico na Aruba. Sigur no por keda sin menciona un gradicimiento pa tur e personanan cu a traha di dia y anochi pa asina por a logra finalisa e acuerdo pa asina cuminsa cu fase 1 di e proyecto aki.

Minister di Salud Publico, sr. Dangui Oduber, a termina e anochi expresando: “Cu loke nos haci awe lo wordo recorda den futuro y e generacion cu ta bin lo por aprecia e cambio radical cu a wordo implementa pa cuido di salud na Aruba. Pabien Aruba! Ta importante pa nos pais por sigui bay dilanti cu innovacion y transparencia. Un vision innovativo y progresivo cu ta den ehecucion.”