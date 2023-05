Ya caba nos a yega un aña desde cu a introduci e ley di tabaco, cual a drenta na vigor dialuna 2 di mei 2022. E ley aki ta un ley cu a keda aproba unanimamente den Parlamento di Aruba dia 26 di october 2021. E ley aki ta prohibi tur menornan di 21 aña pa cumpra, uza of pa traha den areanan cu ta bende productonan di tabaco. Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber ta informa cu DVG na memontonan aki ta haciendo e trabou di informa tanto comunidad y comercio kico e ley ta stipula y ta haciendo e trabounan di preparacion pa pronto por cuminsa cu controlnan necasario riba incuplimento di e ley.

E supervision aki a bira posibel na momento cu a percura pa forma 8 ambtenaar di Dienst Warenkeuring en Hygiene di DVG den Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA). Na luna di februari nan a finalisa nan estudio y a otorganan nan Ministeriële Beschikking, e ambtenarnan particular aki tin e autoridad pa supervisa y actua ariba leynan y regulacionnan cu ta regarda nan tarea specifico, den e caso aki nos ta papia di e ley Landsverordening Beperking Tabaksproducten. Esaki nifica entre otro cu e ambtenarnan aki por investiga si un violacion di e ley a wordo cometi di manera cu nan por traha un proces verbaal of scirbi un boet.

Desde awor tur e comerciantenan y comunidad mester sa kiko e ley ta stipula, manera entre otro:

•​No ta permiti benta di sigaria of cualkier producto cu ta contene tabaco na ciudadano menor di 21 aña.

•​Benta di sigaria los no ta permiti mas, sigaria mester wordo bendi den su enboltura sera y sea.

•​Humamento den lugarnan publico no ta permiti cu exepcion si e establecimento tin permiso pa tin un espacio special asigna pa humado.

•​Dunador di trabao ta responsabel pa proteha empleadonan for di huma di sigaria durante ora di trabao y riba tereno di trabao

•​Ta prohibi pa menor di edad traha den negoshi cu ta bende producto di tabaco. Si ta un market, ta prohibi pa menor di edad (21 aña) traha den e area aparta pa bende producto di tabaco.

•​Ta prohibi pa parti productonan di tabaco gratis

•​Ta prohibi pa huma den transporte priva ora cu tin menor di edad den auto.

•​Ta prohibi pa huma den transporte publico

•​Ta prohibi pa bende of duna productonan di tabaco den:

o Instancianan di cultura y arte, Instancianan medico, Instancianan di Gobierno, Instancia di sport y Instancia di educacion.

Aruba por logra tin un comunidad mas saludabel. E ta rekeri responsabilidad y compromiso pa cuida nos mes mas, come mas saludabel y ta mas activo. Sea consciente cu productonan di tabaco ta malo pa bo salud. Hunto nos lo bai logra.