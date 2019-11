Minister Dangui Oduber: Turismo mas fuerte cu nunca tur indicador di Januari 2019 te cu September 2019 ta positivo

JANUARI TE CU SEPTEMBER 2019:

ARUBA SU TURISMO A AUMENTA CU 5.7% Y ENTRADA PA CAMBER DI HOTEL A AUMENTA CU 8.4%

PROME TRES LUNA DI 2019 TURISMO A CONTRIBUI CU AWG 1.094.1 MIYON NA NOS ECONOMIA

ORANJESTAD – E promer 9 lunanan di anja pa Turismo ta un exito total. Aruba su Turismo a aumenta cuy 5.7% y entrada pa camber a conoce un aumento di 8.4%. Pa loke ta trata e promer 3 luna nan di anja Turismo a contribui 1.094.1 miyon florin na nos economia, es decis mas cu 1 biyon florin.

Minister Dangui Oduber ta sumamente satisfecho cu e resultadonan y indicadornan den Turismo pa loke ta trata e promer 9 luna nan di anja 2019. A base continuo Oficina di Turismo di Aruba (A.T.A.) ta registra y analisa e estadisticanan referente nos industria turistico y ta raporta esakinan.

Debi na cambio den e sistema di nos departamento di imigracion RADEX (cu ta registra tur bishitante cu ta drenta y sali for di Aruba) cual fin di aña 2018 a wordo modernisa na un programa mas avansa, a experiencia un tardansa inespera pa cu e raportage di e cifranan mensual. Di di parti di A.T.A. ta gradici IASA pa e colaboracion extenso y ta contento di mira adelanto pa asina por ‘get back on track’ den e proximo diananan / lunanan.

A continuacion ta elabora riba e cantidad di Turismo ‘Stay Over’, Turismo Crucero, Entrada General di Turismo (Tourism Credits) y estadistica di AHATA.

Di acuerdo cu e cifranan di IASA (Inmigracion di Aruba), Aruba a yama bonbini na un total di 855.734 bishitante ‘stay-over’ durante e prome 9 luna di 2019. Esaki ta 5.7% (+46.408 turista) mas compara cu e mesun temporada pa 2018. Aruba Tourism Authority ta anticipa cu aña 2019 lo cera cu un crecemento di 3.6%.

Durante periodo di januari pa september 2019, 555.525 pasahero crucero a bishita nos destinacion riba un total di 207 diferente barco crucero. Compara cu e mesun temporada di aña pasa, turismo crucero a baha cu 2.2% (-12.736 turista crucero). Di e resultadonan di januari pa september ta indica cu aña 2019 lo termina cu alrededor di 815.000 pasehero crucero. Esaki ta aproximadamente e mesun cantidad cu a bishita Aruba durante 2018. Nos mester recorda cu 2018 tawata un aña unda e cantidad di pasahero crucero cu a bishita nos destinacion tawata esun mas halto den e historia di industria di crucero na Aruba.

Contribucion na economia di Aruba segun Tourism Credits / Central Bank of Aruba

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (cual anteriomente tawata wordo yama ‘Tourism Receipts’) pa aña 2018 a contribui cu AWG 3.569 miyon den nos economia, cu ta un aumento di 7.5% compara cu 2017. Pa e prome kwartaal di 2019, Tourism Credits a contribui cu AWG 1.094.1 miyon na nos economia cu ta un aumento di 3.1% compara cu e prome kwartaal di 2018. Industria di turismo pa Aruba ta mustra un aumento consistente durante period 2011-2018. Pa 2019, ta proyecta cu aña lo cera cu un crecemento entre 4% pa 6% pa loke ta entrada procedente for di turismo.

Segun Aruba Hotel and Tourism Association, di januari 2019 te cu september 2019, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a aumenta cu 6.8% compara cu e mesun temporada na 2018. Esaki den cifra ta US$ 260.67 na 2018 compara cu US$ 278.50 pa 2019. E entrada pa camber disponibel, e asina yama RevPAR a aumenta cu 8.4% di US$ 220.14 (januari te cu september 2018) pa US$ 238.70 pa e prome 9 luna di 2019.

E anochinan ocupa (ORN) pa camber a aumenta cu 2.8% pa e prome 9 luna di 2019. E ocupacion den nos hotelnan tawata 86.6% cual ta esun mas halto den Caribe. Aki ta proyecta cu 2019 lo cera cu un crecemento entre 5% pa 6%

E cifranan di AHATA ta basa riba 17 propiedadnan cual ta mayoria di e hotelnan cu excepcion di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

Aruba su turismo exitosamente ta mustra di logra y surpasa proyeccionan clave stipula di desaroyo pa cu 2019. Esaki riba area di turismo ‘Stay-Over’ (ta proyecta di logra meta stipula), Tourism Credits (ta proyecta di surpasa meta stipula), RevPar (ta proyecta di surpasa meta stipula) y Turismo Crucero (ta proyecta di logra meta stipula).

Pa desaroya un producto di calidad pa turistanan ta uno cu ta rekeri vision y maneho strategico.

Gobierno di Aruba como partner den su banda a percura pa establece un maneho cu lo sigi desaroya producto Aruba abase di conecta nos turismo riba area nan mane mehoracion di infrastructura, cultura, inovacion y sostenibilidad. Proyecto nan mane Island Fest, Malmok Boardwalk, Baby Beach , Bushira Beach y renobacion di pier nan na Rodgers Beach ta algun cu ya por mira trabou nan tumando lugar. Ministerio di Turismo lo sigi enfoca di target turista nan di calidad.

Oficina di Turismo albabes ta contento cu esfuersonan strategico di demas partnernan manera Aruba Airport Authority NV, Aruba Ports Authority N.V., Aruba Hotel And Tourism Association y Aruba TimeShare Association ta duna nan fruto.

Retonan tey y ta birando aun mas fuerte si tira un bista riba 2020, pa cual A.T.A. a stipula proyeccionnan como parti di e plan & presupuesto pa 2020. No solamente competencia lo sigui ta hopi fuerte, pero varios pais lo ta mirando retonan riba area economico / politico. No obstante e ultimo, Ministerio di Turismo y A.T.A. conhuntamente cu partidonan concerni lo sigui pusha nos pilar economico, y a stipula meta pa sigui crece nos entrada pa medio di Turismo. E plan y presupuesto presenta ta acapara strategianan pa combati retonan stipula y tambe sigui posiciona Aruba fuertemente.

Turismo ta fragil y nos mester cuida esaki! Esaki ta un tarea di un y tur! Ban ta consciente di esaki y contribui na un desaroyo sano y duradero di nos turismo!

