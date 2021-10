Diaranson atardi Minister di Turismo sr. Dangui Oduber den un conferencia di prensa a elabora riba locual ta e cifranan di e bishitantenan cu Aruba a ricibi den e luna di september. Minister Oduber a menciona cu aruba ta sigui cu su recuperacion den turismo hopi positivo. Durante luna di september aña 2021 Aruba a ricibi 60.293 turista stayover y esaki ta nificia un recuperacion di 82% di e cantidad di bishitante compara cu september di aña 2019. Esaki ta hopi bon mirando cu aña 2019 tabata un aña record pa turismo na Aruba, e mandatario ta expresa.

Minister Oduber ta satisfecho cu e cifranan di september pero mester bisa cu esaki nan tabata menos cu e proyeccionan cu tabata tin pa luna di september. Motibo di esaki ta e yegada di e variante di delta cu tabata considera e tercer ola di COVID. Den luna di augustus e casonan a lanta rond mundo, Aruba no tabata excepcion. Na Aruba por a mira un aumento drastico den hospitalisacion, aumento drastico den fayesidonan y un aumento drastico di e casonan pa dia. Tur esakinan tabata tin su efecto riba e proyeccion cu tabata tin pa luna di september. Actualmente e cifranan di COVID durante e ultimo 3 siman ta birando mucho menos y esaki ta percura pa un turismo mas solido, asina Minister Oduber a trece dilani.

Locual a sobresali ta e cresemento di turistanan procedente for di Hulanda cu tabata tin un cresemento di 28%. Tambe por a mira un aumento den cresemento di 10% for di turistanan cu ta bin for di Colombia. Turistanan cu ta procedente di Brasil a aumenta cu 4% y e mercado Americano cu ta esun di mas importante pa Aruba ya caba a yega mas cu 100 porciento di recuperacion den e luna di juli. Minister Oduber a splica cu e cifra di juli di 2021 tabata mas halto cu e cifra di juli 2019 cu tabata e aña record den turismo, a papia di 109% di recuperacion. Na augustus e recuperacion tabata di 96% y na luna di september e recuperacion tabata di 91% compara cu na aña 2019 di e mesun lunanan.

Minister Oduber a enfatisa cu e mercado Americano ta e mercado cu semper a contribui mastanto na e desaroyo di turismo na Aruba y ta e mercado mas importante pa pais Aruba. A base di e cifranan di recuperacion por conclui cu e mercado Americano ta keda e mercado cu ta duna e miho prestacion. E proyeccion di e lunanan nos dilanti esta november y december ta mustrando hopi positivo y tin dia den luna di december cu Aruba lo ta ricibiendo hasta 35 vuelo riba un solo dia. Indicacionnan pa luna di december 2021 ta mustra cu Aruba lo bay surpasa 100 porciento di recuperacion compara cu december di aña 2019, asina e mandatario a trece dilanti.

Minister Dangui Oduber ta sumamente satisfecho cu Aruba ta surpasando 80% di e grado di recuperacion, segun e mandatario esaki ta algo cu ningun hende a pensa ta posibel inicialmente. E proyeccionnan cu tin ta hopi alentador pa e recuperacion di Aruba su turismo y economia. Gabinete Wever-Croes 2 a pone esaki como meta y Minister Oduber ta contento con tur cos ta desaroyando pa cu turismo.

