Minister Dangui Oduber: Tin luz na horizonte NO tin ningun caso positivo na Aruba ultimo dianan

Tin un luz na horizonte si nos sigui cu disciplina pa no tin mas caso positivo. Pa 5 dia consecutivo NO tin ningun caso positivo di Covid-19 na Aruba

Minister Dangui Oduber ta hopi satsifecho cu e resultadonan di e testnan di e ultimo 2 simanan. Aruba a hiba un strategia hopi agresivo di haci hopi tests, identifica e casonan positivo trempan, isola e casonan positivo y percura pa tin contact tracing.

Nos a develop un app pa tin mihor control y supervision di esnan cu ta den quaraintaine. Tur esaki nos a haci pa nos por flatten the curve y maneha e transmission. Gobierno a tuma varios medida manera lockdown, toque de queda y shelter in place pa reduci e plamamento di covid-19 den noc communidad. Nos hendenam a demostra un disiciplina e ultimo simanan y esaki tawata un esfuerzo en conhunto. E no tawata facil pa mantene tur hende paden pero nos a hacie pasobra nos a pone salud di nos hendenan na promer lugar. Sin salud no tin bida y sin bida no tin economia.

E ultimo 5 dianan Aruba NO a conoce NINGUN caso positivo nobo y e ultimo 15 dianan apenas 8 caso positivo.

Tin mas persona recuperando cu ta test positivo. Actualmente tin 74 persona a recupera totalmente y tin solamente 25 caso activo mas.

E ta bayendo hopi bon y nos tin cu tene disciplina un rato mas pa nos por bisa cu Aruba ta venciendo Covid-19.

Na mes momento nos tin cu prepara nos mes pa e “normal nobo” te ora e vacuna pa Covid-19 yega. Tanten no tin vacuna nos mester tin e disciplina pa na tur momento mantene distanciamento social, tene cuent pa laba man frequentemente, bon hygiena y hiba un bida mas saludabel.

Un biaha mas nos kier a gradici tur pero tur frontliners cu ta riba pia desde e promer caso, bao di hopi tension y presion pa yuda Aruba.

Nos ta contento cu nos ta avansando den e lucha contra Covid-19 y nos ta mirando e luz na horizonte. Pronto nos lo cuminsa reconstrui nos pais bek pa un futuro briyante pa un y tur.

Nos ta arubianonan balente y orguyoso y apesar di e golpi cu nos a haya nos lo bini bek mas fuerte cu nunca.

