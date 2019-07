Minister Dangui Oduber tin confiansa cu e sentencia di caso Lotto lo sali na fabor di gobierno

Minister Dangui Oduber ta contento di tende cu porfin lo tin un sentencia den e caso asina anticipa di retiro di e hunta di supervision di Lotto. Despues cu 8 vez huez a postpone e sentencia den e caso aki diaranson awor 24 juli 2019 lo tin e sentencia y minister Dangui Oduber tin e pleno confianza cu husticia lo prevalence y gobierno lo haya rason den e caso aki. Ta lamentabel con deporte a wordo perhudica pa casi 2 aña caba caminda por nota con e miembronan di hunta di supervision ta abusa di fondonan, cumpra camera di siguridad, tin credit card na balor di $10,000, tin telefon paga, cellular paga, cable paga mientras deportistanan ta sufri y deporte no papia mes.

Den un estado di derecho cu tanto fechoria cu ta wordo cometi pa miembronan di hunta di supervision minister Dangui Oduber no por pensa mes cu e sentencia no lo ta na fabor di gobierno. Awor a bin resulta cu e miembronan kier colga y culpa e director saliente Sr Wernet pa tur loke a bai robez. E simple hecho cu a kita sr Wernet ta confirma cu nunca tawata tin control y nunca tawata niun supervision di parti e miembronan di hunta di supervision di Lotto.

Cu e sentencia di diaranson awor deporte lo wordo libera di e cartel cu a haci deporte hopi daño!

