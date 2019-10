Minister Dangui Oduber ta RETA partido RAIZ pa menciona nomber fam di esnan cu e ta acusa y presenta e prueba!

Awe mi a tuma nota di un carta cu a ser manda rond mundo pa partido RAIZ pa “mancha” e bunita proyecto di Portcity Aruba cu porcierto NO a ni cuminsa ainda. E mentalidad so di daña nomber di bo mes pais y reputacion di hendenan serio ta di lamenta.

Ursel y su partido RAIZ por wordo considera como e partido di “Double Standards”

Ta hopi fresco den nos memoria cu na mes momento cu e tawata colecta firma pa no bin mas camber di hotel, E mes ta haci peticion pa su hotel haya un expansion di camber di hotel. Si e no ta corda nos lo recorde cu e carta cu e mes a manda pa colega minister Otmar Oduber pidiendo esaki.

Mas condenabel y lamentabel aun ta ora ma kere cu partido RAIZ lo a cuestiona e hecho cu tin un miembro di parlamento como sospechoso den e caso di Avestruz, e la scohe pa keda keto keto y ningun dia por a scuche of lesa ningun carta cu a ser manda rond mundo of cualkier comunicado di prensa pa cuestiona con un miembro di parlamento ta keda den parlamento siendo bao investigacion. Te dia di awe nos no a scucha opinion di partido RAIZ riba e caso aki. Ki credibilidad politico bo por tin? Pero pa ataca ciudadanonan anto manera un cobarde sin menciona nomber si ta bon pero pa cuestiona un miembro di parlamento si ta keda keto. Dikon e no a manda carta pa gobernadora pa pidi retiro di e miembro aki di parlamento?

Integridad ta hopi halto riba nos agenda di gobierno y tur proyecto ta bai conforme reglanan di “corporate good governance”.

Na momento cu partido RAIZ ta cuestiona y pidi gobierno pa para e proyecto aki temporalmente ta mas cu logico cu e mester substancia esaki cu pruebanan y no crea duda den un proyecto si no por presenta ningun prueba.

Mi ta pidi partido RAIZ cu na momento cu ta insinua algo robes pa por fabor menciona nomber y fam di cualkier miembro di e hunta di comisario di APA NV cu por ta sea un sospechoso of testigo den e caso Avestruz y tambe comparti cu gobierno e pruebanan aki mas pronto cu ta posibel. Nos ta spera di por ricibi esaki liher for di partido RAIZ paso obviamente ora bo haci un acusacion asina serio bo mester por tin pruebanan tambe. Si e pruebanan ta existi, gobierno lo tuma e pasonan necesario. Si en caso cualkier miembro di e hunta di supervision di APA NV por ta un sospechoso gobierno lo no duda di actua conforme reglanan di bon gobernacion y integridad.

Ora bo kier cuestiona un persona menciona su nomber y fam y no ta ataca hendenan cu ta bon prepara pa nan funcion cu porcierto NO ta politico. Un disculpa na APA y su trahadornan ta na su lugar pa purba mancha y daña e bon reputacion di e compania estatal aki.

Bo ta ataca ciudadanonan just pa sirbi bo propio interes.

Raiz simplemente ta hiba e politicia anticua di wak spirito caminda NO tin! Ta tristo pa mira con un hoben politico ta wordo guia pa e hiba e politica cu e mes tanto a bisa di no lo bai hiba. Si awor caba e ta asina ta con e lo ta pa futuro. Ningun cambio den mentalidad y ningun cambio den manera di hiba politica. Tira lodo riba hende semper ta masha facil!

Si BO NO por presenta prueba nos ta exigi partido RAIZ tambe pa rectifica y pidi disculpa na tur esnan cu e kier mancha!

Comments

comments