Minister Dangui Oduber ta lansa e campaña di “Boost bo defensa”!

Diahuebs den conferencia di prensa Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber hunto cu Directie Volks Gezondheid (DVG) a lansa e campaña nobo di “Boost bo defense”. E campaña aki ta pa conscientisa comunidad di Aruba riba e importancia pa hiba un bida mas saludabel. Aruba y mundo henter ta confrontando e pandemia di COVID-19. Pesey ta importante pa hiba un bida mas saludabel y haci actividadnan fisico, esaki lo mehora bo systema inmunologico cu lo “boost” bo defensa contra COVID-19.

Minister Oduber a duna di conoce cu investigacion a demostra cu e personanan cu mas ta sufri a consecuencia di e malesa di COVID-19. Ta persona di edad halto y cu un condicion cronico existente manera entre otro presion halto, diabetes, malesanan di curason of ader, malesa di pulmon of astma, cancer, HIV-AIDS y obesidad. E personan cu tin un di e malesanan ariba menciona ta esnan mas vulnerable pa cu e malesa di COVID-19 y ta cay den e grupo di ‘High Risk”. E condicionnan aki por causa cu e persona na momento cu e wordo infecta cu COVID-19 por bira hopi malo y cu consecuencianan severo pa nan salud of te hasta morto.

Minister Oduber ta keda enfatisa cu mester promove un bida saludabel cu bon control di e condicionnan aki pa asina evita lo peor. Esnan cu ta cay den e grupo di “High Risk”, sea alerto bebe tur bo remedinan cumpli cu bo tratamiento na prome lugar, nunca no ta lat pa cuminsa dedica mas atencion na bo salud. Come balansa, bebe suficiente awa, drumi suficiente y haci ehercicio. Esaki ta yuda na prome luga pa mantene bo condicion cronico bou control y mantene bo salud y bo defensa funcionando optimalmente.

Ta importante pa menciona cu un defensa halto NO ta preveni bo di haya COVID-19 si bo no ta mantene bo mes na e cuido necesario, pero si e ta yuda bo curpa recupera mas liher di COVID-19 asina e mandatario a expresa.

Minister Dangui Oduber a menciona cu e campaña di promocion di Salud ‘Boost bo defensa’ ta pa educa y informa nos comunidad den ki forma nan mes por mehora nan salud y asina boost nan defensa. E campaña ta un cooperacion entre DVG y Plataforma Promocion di Salud cu ta consisti di IBiSA, FADA, SVb, AZV, WGK, ImSan, HOH y HAVA.

E campaña ta consisti di 6 diferente tema:

1. Come saludabel,

2. Haci actividad fisico,

3. No huma/limita alcohol

4. Drumi suficiente,

5. Maneha stress

6. Practica higiena.

Tur siman lo enfoca riba un tema diferente den nos medionan. E mandatario ta recomenda comunidad di Aruba pa pone atencion na e informacionnan y purba na aplica esakinan den boso bida diario pa boso mes y boso famia. “Ami Dangui Oduber ta core bicleta 4 biaha pa siman… asina ami ta Boost mi defensa y abo…. Con bo ta boost e?”

