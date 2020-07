Minister Dangui Oduber: Ta lamenta cu HAVA ta bay scohe pa perhudica pashentnan!

E asociacion di dokternan di cas HAVA no a keda contento cu e medidanan impone di gobierno Hulandes di corta den cuido medico. Consequentemente AZV mester a tuma accion pa por cumpli cu e instruccion di gobierno Hulandes.

Nos ta compronde e reaccion y preocupacionan di Hava pero segun mi no ta na su lugar pa perhudica comunidad net na e momentonan aki y nan ta na e adres robez. Nan mester ta serca VNO y no serca AZV. Tur hende incluyendo Hava mester ta solidario cu comunidad. Tur hende mester a entrega y nan sa cu e decision tuma NO ta un decision cu gobierno of AZV a tuma pa “bezuinig” sino ta Hulanda ta impone esaki riba nos tur.

Si ta pa nos, NO tin ningun tipo di bezuiniging den cuido medico net na e momentonan aki. Nos NO lo a desea di corta ni 1 florin awor aki!

Nos a bisa Staatssecretaris Blokhuis na mas cu un ocasion cu ta totalmente contradictorio cu nan kier obliga nos bezuinig 5 miyon pa luna net den momentonan di mas dificil y den pleno covid. Tambe nos a puntra na varios ocasion con nan a yega na e suma di 5 miyon. Te dia di awe ni CAFT ni staatssecretaris Blokhuis por a substancia con nan a yega na e suma aki cual sigur ta lamentabel cu nos no a haya un splicacion ainda kiko a conduci pa tuma un decision asina drastico riba nos cuido medico den pleno crisis di e pamdemia aki. E timing ta totalmente robez!

AZV ta mas cu dispuesto pa sinta cu Hava pa yega na un palabracion cu ta acceptabel pa Hava y soluciona e issue aki pa por percura cu tin continuidad den e promer liña di cuido. E ta importante pa tin un solucion pa e preocupacionan di Hava y nos ta consiente di esaki.

E situacion no ta uno saludabel cu pashentnan ta wordo perhudica. Nos ta lamenta e situacion cu Hulanda ta creando na Aruba pa nos cuido y pesey te awe nos NO por compronde di unda Hulanda a yega na e decision pa instrui nos bai corta 5 miyon florin pa luna den cuido medico den pleno crisis di Covid, e ta lamentabel e actitud di Hulanda sabiendo e consequencianan pa continuidad di cuido.

AZV a haci tur posibel pa evita cu e dokternan di cas ta bai den accion y perhudica pashentnan. Awe riba diadomingo AZV sinta varios ora cu HAVA y a ofrece un contra oferta pa por yega na un acuerdo pero lamentablemte nan NO kier a yega na un acuerdo.

HAVA no mester lubida cu nan tey pa sirbi pueblo, sirbi pashentnan y nunca placa por ta mas importante cu cuido di nos hendenan. Nos ta spera cu HAVA reconsidera nan accionan y tambe cu nan ta habri pa dialogo y solucion envez di perhudica esnan cu mester di cuido.

