Minister Dangui Oduber: Ta lamenta cu AVP y Dowers ta contra desaroyo di San Nicolas

Recientemente minister Dangui Oduber a anuncia cu lo cuminsa cu reconstruccion di e Pier na Rodgers Beach San Nicolas. Pa anjanan largo e pier nan aki tawata existi y despues nunca a ser manteni. Consequentemente nan a deteriora y practicamente a desaperce.

Gobierno di Aruba a anuncia for di aña pasa un masterplan integral pa yuda stimula turismo y economia na San Nicolas. Asina a habri e oficina di turismo Visitor Information Center cu a resulta un exito den e cantidad di turista cu ta bishita e oficina aki. A cuminsa cu Island Fest cu tawata e festival cultural di mas grandi na Aruba. Tambe tawata tin e groundbreaking di e proyecto di Baby Beach pero debi na covid-19 ainda no a cuminsa.

Nos ta kere firme den e desaroyo di San Nicolas y esaki lo ta e futuro pa turismo di Aruba.

Minister Dangui Oduber ta demostrando cu hechos y no palabra cu e ta kere den e desaroyo di San Nicolas. Ta pesey a presupuesta e proyecto di renobacion di pier na Rodgers Beach den e presupuesto di Tourism Product Enhancement Fund di aña 2019.

A tuma nota con partido AVP y Dowers a caba cu e proyecto aki y no kier pa e proyecto aki continua.

Nos ta lamenta profundamente con partido AVP y parlamentario Dowers ta critica un proyecto asina bunita pa San Nicolas. Ta parce cu San Nicolas no merece y no tin derecho riba desaroyo. Ta parce pa Dowers y AVP cu San Nicolas mester keda wordo neglisha. Awor berdad ta cu durante 8 aña di gobernacion di partido AVP nunca San Nicolas a haya e atencion cu e merece. Pa AVP semper San Nicolas tawata “the forgotten City” y awe un biaha mas Dowers y AVP ta demostra cu nan partido ta CONTRA San Nicolas y e desaroyo cu nos kier trece pa e districto aki.

Ta importante pa menciona cu e proyecto di pier na Rodgers Beach ta un proyecto cu lo mester a cuminsa di aña 2019 y e ta bin di un begrotingsfonds apart cu e ta esun di TPEF 2019. No ta trata di ningun compromiso nobo y debi na e situacion di Covid-19 caminda a para construccion e proyecto no a cuminsa prome.

Nos SI ta kere den San Nicolas, nos si ta na fabor di un desaroyo economico na San Nicolas y nos ta condena expresionan haci pa Dowers cu kier laga San Nicolas left behind manera semper nan partido AVP a haci.

E proyecto di pier aki NO ta uno costoso pero si lo tin un impacto grandi pa San Nicolas. E impresion cu a wordo crea pa Dowers y AVP ta como sifuera e reconstruccion di e pier aki costa miyones. Minister Oduber ta manda un mensahe cla pa Dowers, no bruha entre gobierno. Esaki ta un gobierno serio, responsabel y un gobierno cu a pone e hende central. Ta kende Dowers ta kere ta bai traha e pier? Ta hende lo traha e pier aki y e hendenan aki tambe tin nan famia cu nan mester cria. Nan ta arubianonan cu tambe tin derecho.

E gobierno aki NO ta derocha placa manera esun di AVP. Ohala AVP no a gasta e biyones nan na cosnan innecesario cu awe nos lo por tawata tin e fondonan aki pa yuda pueblo mas mihr. Danki na e maneho desatroso di AVP awe e situacion ta mas dificil aun. Nan no a percura pa crea buffer pa pais Aruba.

Nos tur ta consciente di e situacion dificil cu pais ARUBA ta aden y pesey gobierno a asumi su responsabilidad pa brinda esnan sin trabou sea Fase of loonsubsidie.

