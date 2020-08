Minister Dangui Oduber: Ta lamenta cu AVP kier mancha integridad di APA NV y Ports of Amsterdam International den e proyecto di Portcity

E siman aki nos por a scucha ex agente policial y actual miembro di parlamento Robert Candelaria cu yen di insinuacionan infunda y sin base riba e proyecto di Portcity na waf. Nos ta lamenta cu netamente un ex agente policial cu na e momentonan aki ta defende corrupcion pasobra e no ta mester busca lew, e por wak links den parlamento Benny Sevinger cu SI ta wordo investiga actualmente kier acusa of insinua cosnan pa danja y mancha e proyecto di Portcity.

Ta bon pa enfatisa cu e proyecto aki ta un masterplan cu tin algun anja caba den pipeline. E proyecto aki ta wordo maneha pa Aruba Ports Authority conhuntamente cu Ports of Amsterdam. E ta un proyecto serio, integro y transparente. Banda di esaki tin ministerio di infrastructura y medio ambiente tambe ta den e proyecto hunto cu departamentonan DIP, kadaster y DOW.

Na momento un miembro di parlamento di partido AVP kier mancha y susha un proyecto asina bunita ta di lamenta. No solamente e ta atacha e bon nomber di APA NV y su empleadonan sino tambe ta susha y cuestiona integridad di Ports of Amsterdam.

Pa clarifica e informacion erroneo y incorrecto cu ta wordo duna minister Oduber kier a informa cu e terenonan na APA no a ni wordo midi ainda pa kadaster. Tambe tin algun tereno cu ainda mester wordo traspasa di gobierno pa APA. E ta un proceso largo cu ta tuma su tempo y nos tin pleno confianza den tur esnan cu ta liderando e proyecto aki. Te na e momento aki NINGUN percela a wordo duna na ningun grupo y pesey nos ta condena expresionan infunda di parti Candelaria y partido AVP. Nan kier busca tur manera pa susha y danja nomber di un proyecto cu lo demostra e diferencia den desaroyo na Aruba. Esaki lo a bira e promer proyecto cu lo bin cu solamente Boutique Hotels cu ta conforme maneho di ministerio di turismo. Tin henter un proceso transparente cu ta sordo encamina promer cu ‘’gun’’ cualkier percela. Nos ta consiente cu tempo di AVP esaki tawata diferente y pesey e diferencia fundamental entre MEP y AVP.

Apa NV tin un acuerdo cu Ports of Amsterdam cu porcierto gobierno di AVP a firma cu nan pa nan yuda maneha e proyecto di Portcity. Pa awe e mesun partido AVP bin cuestiona y susha nomber di Ports of Amsterdam ta condenabel y te hasta incomprendibel.

Den MEP nos nos no a bai e mesun univesidad di corrupcion cu AVP a bai. Promer cu Candelaria acusa, insinua of purba atacha cualkier proyecto lo ta bon pa e splica y informa communidad riba e ultimo desaroyonan di e caso di avestruz di su colega Benny Sevinger. Na momento un ex polis ta defende corrupcion cual e ta haciendo den e caso di avestruz nos ta hopi lew di cas na e pais aki. Ta stranja nos hopi cu no tin ningun rueda di prensa of communicado pa duna nos un update di e caso aki.

Un conseho pa Candelaria, ora bo kier papia di corrupcion, wak den bo partido AVP promer, percura pa tur miembro di parlamento ta clean y despues “purba” acusa otro.

