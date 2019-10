Minister Dangui Oduber ta haci apertura di Hyatt Place y ta desea nan hopi exito

Hyatt Place a conoce su apertura oficial y Minister di Turismo Dangui Oduber a hiba palabra en coneccion cu esaki. E mandatario den su discurso na Ingles, mirando cu e operadornan di e hotel nobo aki ta compronde Ingles y no Papiamento ainda, a bisa cu e ta sumamente contento di por ta para akinan na un dia asina importante. Esaki ta e prome den su forma caminda ta conecta hotel cu aeropuerto ofreciendo comodacionnan luhoso cu sigur lo cai na agrado di e bishitante. Minister Oduber a bisa cu e hecho aki ta grandi pa su persona pasobra den pasado su tata Sr. Nelson Oduber tabatin e previlegio di habri Hyatt Aruba Regency y awo ta toca turno na su persona pa habri un otro “branch” di Hyatt na Aruba. Despues di lunanan di construccion porfin por bisa e hotel a habri y esaki ta demostra e compromiso fuerte cu Hyatt tin cu turismo di Aruba. E mandatario a sigui bisa cu e ta sumamente contento tambe cu e trahadonan di Hyatt Place mayoria ta local haciendo e compromiso di e compania di hotel renombra aki mas grandi ainda cu nos isla. Alabez e mandatario a bisa cu e tin confianza den Sra. Martha Raven como GM a guia e staff di trahado aki pa duna e miho servicio y e miho experiencia cu e bishitante lo haya ora cu nan bin keda na Hyatt Place. E inversion den e proyecto aki tabata di 50 miyon Dollar y esaki ta un tremendo “spin off” pa e economia local. E hotel tin 116 kamber y hopi acomodacionnan manera un pool, conferencia room y espacionan pa tene reunionnan y mucho mas. E hotel lo ta mas bien pa e bishitante cu ta bini pa haci negoshi na Aruba pero mas cu claro por acomoda tur esnan cu kier un experiencia nobo den un hotel nobo y special di e cadena di Hyatt. Minister Oduber a sigui bisa cu e inversion aki ta demostra un biaha mas e nivel di confianza cu e cadena hotelero tin pa cu Aruba y consecuentemente Gobierno di Aruba ta sigui traha pa trece turismo di calidad pa nos isla y asina mantene e sector hotelero keda competitivo. Cu tur e proyectonan andando manera e Malmok Boardwalk, Baby Beach y otronan ta demostra e compromiso di Gobierno pa cu e sector turistico. Conectando turismo y cultura oficina di Turismo a introduci e exitoso proyecto “Island Fetival” caminda cu e guestnan di Hyatt Place lo ta hopi serca di esaki y esaki ta djis algun iniciativa pa yuda Aruba mantene su mes na top como e destinacion lider den Caribe. E contribucion directo di turismo pa e GDP di nos isla ta di 32 porciento y ta genera 16500 trabao directamente den 2018. E contribucion di e turista cu ta bishita nos isla pa cu nos GDP principalmente ta refleha e impacto economico di e sector hotelero. “MI kier a desea tur e miembronan di staff tur cos bon. Be the best you can be y yuda tur e guestnan sinti e calor di bon servicio cu nos Arubianonan ta conoci pe”, asina Minister Dangui Oduber a declara. Minister tambe kier a gradici e famia Pellizzari y tambe famia Cano pa pone nan confianza den nos isla y tambe un danki grandi na tur stakeholder cu a haci Hyatt Place un realidad. “Tambe un danki special na mi colega Minister Otmar Oduber kende tres aña pasa a kere den e proyecto aki. E tabata esun cu a start e proyecto aki cu awe nos por ta para akinan na su apertura. E unico cos cu ta kedami ta pa desea tur trahado, management y staff tur clase di exito”, asina Minister Dangui Oduber a finaliza su speech na ocasion di apertura di Hyatt Place.

