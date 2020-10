Minister Dangui Oduber ta exigi Fundacion Lotto pa Deporte pa cumpli cu SSA y traspasa e 1.5 MIYON florin cu nan debe SSA!

Mi a keda hopi asombra pa declaracion di director interino Tuitt di Lotto referente e contract entre FLPD y SSA cu awor diripiente FLPD no kier honra! Mi ta sigur cu si AVP tawata den gobierno Tuitt lo a honra e contract aki cu by the way e mes a prepara pa su ex hefe y ex minister Schwengle. Cu awe e kier ziet af y no respeta ni honra e contract aki ta condenabel pasobra na final di dia Tuitt cu su accionan ta perhudicando deporte y impediendo deporte haya mas placa!

E contracto aki di subsidio entre Fundacion Lotto pa Deporte, Stichting Sportsubsidie Aruba y ex Minister di Deporte anterior Alex Schwengle ta fecha 27 oktober 2017. Un contracto cu ta uno existente y no manera FLPD ta pretende. E ponencia cu e contracto aki lo ta invalido ta lanta hopi pregunta mes. Hecho ta cu Lotto pa Deporte debe Sportsubsidie Aruba hopi placa y no ta cumpliendo cu e contracto pa duna deporte di Awg 4.500.000 miyon pa aña en bez di ta duna actualmente solamente Awg 4.000.000 miyon pa aña. Tur e añanan cu a pasa a usa e contracto aki, hasta Roland Tuitt himself ta usando e contracto aki pa subsidia deporte. Un otro cos straño cu pueblo no ta compronde, si antes e contracto bieuw cu Sportsubsidiecommissie ta papia di Awg 3.500.000 miyon pa aña, ta a base di cua contracto anto Meneer Tuitt ta pagando Awg 4.000.000 pa aña si e contracto actual lo ta invalido?

Pueblo por kere di berdad cu un ex Minister di Deporte sabi manera dr. Alex Schwengle lo a firma un contracto cu no ta valido. Pa straño cu ta parse t’e meneer aki Roland Tuitt mes tawata consehero di ex Minister di Deporte dr. Schwengle pa cu Lotto pa Deporte. E mes tawata consehero y awor como director di Lotto e ta pretende cu e contracto ta invalido. Ta bon conoci cu hasta Sr. Flavio Faneyte di Raad van Toezicht di Lotto pa Deporte tawata tambe den e Raad van Toezicht di Sportsubsidie Aruba. Pakiko e no a haci nada si e contracto tawata invalido?

By the way si e contracto aki di subsidio pa deporte ta realmente invalido pueblo kier sa pakiko no a bai Corte tres aña pasa anto pa pidi pa anula e contracto aki? Ta asina Lotto kier traha na bienestar di deporte perhudicando deporte pa no haya e 4.5 MIYON florin aki.

Minister Dangui Oduber ta urgi FLPD pa cumpli cu e contrato y paga e debe di 1.5 MIYON florin mas pronto cu ta posibel na SSA.

