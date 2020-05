Minister Dangui Oduber ta elabora riba loke ta e “loonsubsidie” cu lo wordo duna door di SVb

Den e temporada dificil cu Aruba ta pasando aden door di e pandemia di COVID-19, hopi ta esnan cu no tin un salario. Esaki ta debi cu sea nan a perde trabou of tin un trabou pero nan no ta ricibi un salario completo y tin caso cu no ta ricibi un salario mes. Pa e motibo aki Gobierno di Aruba a bin cu tres diferente programa di sosten financiero, a bin cu FASE, Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano y a bin cu e asina yama “loonsubsidie” of Subsidio di Salario. E mandatario encarga cu Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber ta bay elabora riba locual ta e Subsidio di Salario.

Minister Dangui Oduber a duna di conoce cu e dunado di trabou por aplica pa sosten financiero den forma di Subsidio di Salario. Pa bin na remarke pa e Subsidio di Salario e compania local mester por demostra cu e la bay atras den su benta cu por lo menos 25%. Tambe e compania mester ta registra tanto na SVb y Departamento di Impuesto y ta sigui cumpli cu pagonan di impuesto y primanan social.

E meta principal di e programa di Subsidio di Salario ta pa mantene mas trahado cu ta posibel den servicio maske cu tin menos (of no tin) actividad economico y pa garantisa pago parcial di salario. Segun e Minister diaranson atardi tur dunado di trabou cu a bin na remarke pa e sosten financiero den e forma di Subsidio di Salario lo a ricibi un email di SVb al respecto.

Minister Oduber a trece dilanti cu e Subsidio di Salario lo wordo paga mensual na e dunador di trabou atraves di SVb, pero tur luna e dunador di trabou mester aplica di nobo pa bin bek na remarke pa esaki.

Pa facilita e proceso di aplicacion y contesta pregunta di dunado di trabou y trahador relaciona cu e programa di Subsidio di Salario a bin cu un Service Center. Por tuma contacto cu e Service Center via mail na loonsubsidie@svbaruba.org of via e number di Whatsapp +297 527-2801.

Finalmente Minister Dangui Oduber kier a gradici coleganan Minister Xiomara Maduro y Minister Glenbert Croes pa nan esfuerso y compromiso pa por logra e Subsidio di Salario aki. Nan trabou incansabel a percura cu nos por tin un ayudo pa hopi cu a perde trabou of salario.

