Minister Dangui Oduber ta elabora riba con e administracion di vacuna lo tuma lugar

Dialuna den conferencia di prensa Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber a trece diferente informacion importante dilanti. E mandatario a papia entre otro riba e strategia cu lo wordo uza pa administra e vacuna na Aruba.

Minister Oduber a splica cu pa vacuna pueblo e di Aruba a parti e poblacion den 7 Grupo di enfoke.

E gruponan ta:

A. TRAHADORNAN DI CUIDO DEN EMERGENCIA; ER, ICU, Covid unit, AMBULANCE, DOCTERNAN DI CAS, POH’ers Y PERSONAL DI ASISTENCIA. PERSONAL DI DVG Y DEN “BRON ONDERZOEK”.

B. RESIDENTENAN Y PERSONAL DI CASNAN DI CUIDO DI NOS GRANDIN Y CENTRONAN DI CUIDO DI ESNAN CU LIMITACION.

C. GRANDINAN 60+ CU CONDICION DI SALUD COMPROMETI, ESNAN CU TIN MALESANAN CRONICO SEGUN NAN GRAVEDAD INDICA PA HAVA.

D. TUR HENDE DI 18 – 60 CU MALESA CRONICO Y SEGUN GRAVEDAD INDICA PA HAVA.

E. TUR OTRO MIEMBRO DI PERSONAL DEN CUIDO.

F. ADULTONAN 60+ INDEPENDIENTE Y ESNAN CU NO POR MOVE.

G. TUR HENDE 18 PA 60 SIN PRE – CONDICION DI COMPLICACION DI SALUD.

E prome grupo cu lo wordo vacuna na momento cu e vacunanan yega Aruba dia 15 di februari ta grupo A, si tur cos cana segun e plan esaki lo sosode den luna di februari mes. Grupo A lo haya nan vacuna na HOH, ImSan y oficina di docternan di cas. Grupo B ta e di dos grupo cu lo bin na remarke pa haya e vacuna y segun e plan nan lo vacuna entre lunanan di februari y maart. Grupo B lo wordo administra na e lugar cu nan ta biba of labora, por ehempel na un cas di cuido mes. Minister a enfoka riba e importancia cu tin pa e dos gruponan aki vacuna prome. Den e prome lote di vacunanan lo yega e vacunanan di Pfizer y esun di Moderna, asina e mandatario a trece dilanti. Den e siguiente lotenan di vacuna Aruba lo por ricibi tambe e vacuna di Astra Zeneca como cu esaki ta den su etapa final pa wordo aproba door di Union Europeo.

Tambe Minister Oduber a menciona cu lo bay reparti Aruba den 4 zona strategico pa administra e vacuna, e zona nan aki lo ta centronan rond Aruba den diferente districto caminda pueblo por acudi pa tuma nan vacuna na momento cu nan grupo yega na turno. Den e centro nan aki lo vacuna e 5 gruponan cu a resta (C, D, E, F y G). Tur vacuna lo keda administra pa personal di Departamento di Salud y Malesanan Contagioso (DBZ) segun e mandatario. Segun e plan den luna di juni tur e gruponan lo mester a haya oportunidad pa ricibi nan vacuna, asina Minister Oduber a trece dilanti.

Minister Dangui Oduber a enfatisa cu ta hopi importante pa menciona cu tur personanan di grupo C y D prome cu bin na remarke pa haya nan vacuna mester haya aprobacion di HAVA cu nan ta ok pa ricibi e vacuna.

1. Oranjestad: EPI Zaal

2. Noord: Don Bosco

3. Santa Cruz: Centro Deportivo Libertador Betico Croes

4. San Nicolas: Santa Theresita Center

Minister Oduber a mustra pueblo di Aruba riba locual ta e efectividad y efecto di e dos vacunanan cu tin riba mercado.

Ambos vacuna tin un efectividad halto, Pfizer ta 95 porciento y Moderna ta 94 porciento di efectividad.

Tur dos vacuna despues di uzo por lagabo sinti sea un poco dolor den braza, un poco cansancio y un poco di keintura.

Tur dos vacuna, Pfizer y Moderna ta cubri personanan di edad y personanan cu un malesa cronico contra Covid-19.

Tur dos vacuna mester wordo uza 2 biaha pa nan ta efectivo. Esun di Pfizer e persona mester bolbe haya un di dos prik despues di 21 dia y esun di Moderna e mester ricibi un di dos prik despues di 28 dia. Ambos ta ser bisa cu proteha e persona contra COVID-19 pa un duracion di 1 aña segun e mandatario.

Finalmente e Mandatario kier a haci un apelacion na pueblo di Aruba pa vacuna nan mes, proteha nan mes pa asina Aruba por progresa. Ban yuda den e recuperacion di nos turismo y recuperacion di nos economia pa asina Aruba por bolbe bek na normalidad, asina Minister Oduber a expresa.

