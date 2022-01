Diamars e miembro di fraccion di AVP sra Mervin Wyatt Ras a tene un conferencia di prensa para pafor di departamento di salud publico.

Durante e conferencia Wyatt Ras a haya ta bon pa ataca, lastra y insulta tur empleado di departamento di salud publico.

Mervin ta cuestiona integridad di henter departamento di salud publico sin base, sin informacion corecto y mal informando comunidad. Esaki simplemente ta NOT DONE. Un politico su tarea no ta pa bai ataca empleadonan publico cu ta sirbi pais Aruba. Netamente esnan di DVG cu ta trahando hopi duro durante e crisis aki.

E ta lubida cu den e departamento aki tin ambtenaarnan di tur color politico cu ta traha tur dia hopi duro pa nos por logra surpasa e peor crisis den nos historia. Pa bai over na insulta y lastra tur hende cu ta labora na DVG ta di condena severamente.

Hopi lamentabel, tristo y condenabel con Mervin ta atacha credibilidad di henter un departamento asina importante y lastra tur e empleadonan.

For di algun tempo caba tin un investigacion andando riba kehonan cu a wordo entrega riba personal cu a wordo contrata na DVG pa yuda den e programa di vacuna. E kehonan por cierto a wordo entrega pa DVG mes.

E personan en cuestion no ta ambtenaar. Nan a haya un contrato temporal pa yuda den e programa di vacunacion pa full Aruba.

Minister Oduber a wordo informa algun tempo atras riba e casonan aki y conforme tur procedura departamento di salud publico a actua riba esaki.

Na momento cu e melding a drenta riba posibel fraude cu certificadonan di vacuna, DVG a tuma accion inmediatamente. DVG a tuma decision pa cuminsa un investigacion interno y despues a tuma e decision pa termina contractnan. Consecuentemente un keho a ser entrega na Ministerio Publico pa di e forma aki investigacion por wordo haci.

E caso aki ta den man di ministerio publico y ta laga husticia haci su trabou.

Minister Oduber ta lamenta cu tur cos na Aruba, literalmente tur cos, kier haci politica cune.

Cu awe Wyatt Ras kier atacha credibilidad di henter DVG no ta na su lugar. Ataca profesionalnan, ambetnaarnan pa purba score politicamente ta un mal hecho cu mester wordo coregi. Wyatt Ras ta manera un “loose cannon’’ atacando tur hende sin pia, sin cabes, sin conoce e caso.

Minister Oduber tin un conseho hopi valioso pa Wyatt Ras ‘’wak den bo partido prome cuanto fraude y corupcion tin y despues papia di cualkier otro fraude’’.

