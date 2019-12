Minister Dangui Oduber ta bisa cu Aruba mester ta orguyoso di AZV

Minister di Salubridad tambe tabata presenta na e celebracion special na AZV cual tabata alabez pa celebra e ‘Universal Health Care Coverage” cual a keda decreta pa World Health Organization caminda ta para keto un rato riba cobertura pa tur cuidadano mundialmente. Y segun Minister, na Aruba nos tabata un pionero den esaki y como pais mester ta sumamente orguyoso caminda un pais asina chikito ta brinda e cobertura asina extenso pa tur su ciudadanonan sin descriminacion. Pasobra na momento cu un persona inscribi na Aruba, e ta haya cobertura medico extenso y un cuido medico riba un nivel hopi halto. Pero obviamente, segun minister Oduber, tin hopi presion di parti comunidad pero ta kere cu e cuido medico cu ta wordo brinda na nos cuidadanonan, tiki pais na mundo por ofrece e tipo di cobertura aki cu nos AZV ta ofrece.

“Pesey mi ta kere cu awe ta un dia pa nos tur para keto un rato un reflexiona riba con bon nos tine akinan na Aruba”, asina Minister di Salubridad Dangui Oduber a declara. Pero logicamente tin hopi caminda cu por trece drecha y mehora cuido medico por ehempel mehora e servicio, mester reduci e “wachtlijstnan” y mester reduci e “ wacht tijdennan” y tambe mester percura pa keda cla cu e Arubid, pero toch asina mes den liñanan grandi Aruba como pais mester ta hopi contento cu tur cuidadano por conta riba un AZV. Claro e reto ta keda pa mentene e cuido medico acesibel y tambe logicamente mantene pagabel p’asina aki 10, 15, 20 aña e futuro generacionnan por goza di esaki tambe. Segun Minister, Aruba ta drentando e era e vergrijsing y nos pais no t’esun di mas saludabel y e proyeccionnan ta duna caba cu e gastonan di cuido medico lo bai keda aumenta cu un average di 4 pa 5 porciento anualmente, kiermen cu e presion riba Gobierno ta birando mas grandi y pa esaki tambe a desaroya un plan nacional di prevencion pa prome biaha den historia hunto cu PAHO unda cu tur Gobierno a papia di prevencion, di come saludabel di haci ehersicio, pero e diferencia cu e Gobierno aki ta cu ta prome biaha AZV a aloca fondonan pa inverti den prevencion, den campañanan di conscientizacion, campañanan di movecion, campañanan di biba saludabel y Gobierno lo bai midi esaki tambe den comunidad. Lo cuminza cu un “pilot proyect” camina un grupo di 150 asegurado cu ta core e risico di bira sea diabetico of malesanan di curazon anto esakinan lo bai volgnan pa un periodo di tres pa seis luna y guianan den un trayecto y asina wak con esaki ta duna resultado. Pero manera e mandatario a sigui bisa, prevencion ta cientificamente proba cu cada Florin cu inverti den prevencion den transcurso di 1 pa 5 aña bo ta haya esaki shete biaha bek. Pues e “return” ta hopi grandi pero e ta rekeri un “mind switch” caminda e na un manera hopi agresivo ta bai conscientiza comunidad kico ta e importancia di biba un bida saludabel y come saludabel, di haci ehersicio y percura pa cuida bo mesun curpa pasobra na final e meta di maneho di Minister di Salud ta di baha mortalidad riba nos isla. Y pa baha esaki, mester tin un comunidad saludabel y lamentablemente na e momentonan aki, Aruba no ta e pais mas saludabel na mundo y pesey ta di sumo importancia pa informa tur hende kico ta e consecuencianan ora bo ta come malo. Minister Oduber a bisa cu nan no a sondea e posibilidad di haci cambio riba paketenan di personanan di risico ainda y kier sigui ofrece e mesun pakete cu tin pero e reto tey e presion tey y no kier yega na e extremo ey pero sigur ta opcionnan y ta cosnan cu semper ta wordo discuti den AZV.

Comments

comments