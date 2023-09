Diahuebs mainta Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a tene un conferencia di prensa caminda e la anuncia un “Game Changer “ den cuido medico. Den cuadro di mehora calidad y servicio di cuido Minister Oduber a anuncia cu hunto cu SETAR NV y AZV a firma un acuerdo di intencion pa digitalisa henter e sector di cuido haciendo uzo di tecnologia y innovacion.

E acuerdo cu a keda firma ta un partnership di innovacion entre Ministerio di Salud Publico, Setar y AZV. E plataforma cu lo wordo usa pa digitalisa e sector di cuido ta Aruba Health App. E aplicacion aki a wordo desaroya hunto cu Setar y a funcciona hopi bon durante di e pandemia. E acuerdo aki ta hopi importante den cuadro di optimalisacion di calidad di cuido na Aruba.

E meta ta pa sigui desaroya e “Aruba Health App” pa facilita servicionan den cuido medico.

Lo bay desaroya e applicacion pa den un manera mas eficiente, e asegurado por traha su afspraak via e app aki sea ta na un dokter di cas of un specialista. Tambe lo bay desaroya e app di un manera cu lo bay trata di incorpora un manera pa e asegurado por ricibi y maneha su resultado di test nan den e applicacion mes. Un otro desaroyo importante di e applicacion lo ta pa duna e posibilidad pa e asegurado por ricibi su recetanan prescribi den manera digital huntu cu un film cu ta demostra con pa usa e remedi nan prescribi.

E app aki tambe lo bin na conecta cu diferente otro app nan y portal existente den cuido manera e app di AZV y tambe di SVb. Prome cu a haci e anuncio aki ya caba Minister Oduber a sinta na mesa cu tur e partnernan den e sector di cuido pa mustranan riba su vision. E mandatario a sinta na mesa cu entre otro HAVA, ASHA, HOH, ImSan y cu apothekernan.

Minister Oduber ta kere den haci uzo di innovacion y tecnologia pa mehora servicionan. E mandatario a splica cu ya caba pa un tempo ta haciendo esaki. Durante pandemia a lansa e “Aruba Health App”, a lansa e app di Mi SVb, a lansa proyecto di “Aruba Happy One Pass”.

Di e manera aki ta sigui haci uzo di innovacion uzando e oportunidadnan cu tecnologia ta brinda nos. Segun e mandatario esaki ta e motibo cu a dicidi pa digitalisa henter e sector di cuido medico, pa asina mehora tur e servicionan, mehora e calidad di cuido y pa traha na un manera mas eficiente y eficaz.

Minister Oduber a expresa cu e tin tur confiansa den Setar NV, nan a demostra caba den pasado durante e pandemia cu nan ta mas cu apto. E mandatario ta sigur cu den e partnership aki entre Ministerio di Salud Publico, Setar NV y AZV nos ta bay logra cosnan grandi pa e sector di cuido.

“Den bida bo mester focus, traha duro y semper pone metanan bo dilanti y bo lo logra” Minister Dangui Oduber.