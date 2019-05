Minister Dangui Oduber ta anuncia ruta nobo cu American Airlines

E industria turistico ta sigui demostra desaroyonan positivo pa nos destinacion, e biaha aki for di e sector di aviacion. Dia 8 di juni 2019 un ruta nobo lo habri cu e American Airlines. Esaki lo consisti di un vuelo semanal riba diasabra for di aeropuerto internacional di La Guardia na Queens,NY. E vuelo lo wordo realisa cu un avion tipo B737-800 cu un capacidad di 160 stoel.

Pa Aruba, esaki ta nifica un potencial pa crecemento adicional den turista nan mericano a traves di diferente conexion via Merca.

Minister Dangui Oduber ta sumamento contento y orguyoso di mira e vuelo aki bira realidad. E ruta nobo ta habri mas posibilidadnan pa rutanan adicional for di mercado nan Mericano.

American Airlines actualmente ta operando cu vuelonan diario for di Miami, FL – Philadelpia, PA – Charlotte, NC. Den aña 2018 e aerolina a trece un total di 170,338 pasahero. Actualmente e aerolinea ta number 2 den e mercado mericano cubriendo 17 porciento.

E American Airlines ta un socio importante pa nos turismo y ta operando na Aruba ya desde aña 1971. Aruba su relacion estrecho cu American Airlines ta sigui hisa calidad di nos turismo y sigui fortifica e ruta nan existente cu Aruba tin cu e aerolinea pa mas di 48 aña caba.

Minister Dangui Oduber ta felicita tur stakeholder cu e noticia positivo aki cu ta ofrece posiblidad nan mas amplio pa yega Aruba y ta sumamento contento cu e logro aki pa cu turismo di Aruba.

Un biaha mas ta keda demostra e exito di e maneho di turismo.

