Minister Dangui Oduber ta anuncia cu JetBlue ta expande vuelo pa Aruba cu Servicio adicional for di Newark

Minister di Turismo, Salubridad y Deporte, Sr. Dangui Oduber ta contento di por anuncia cu e compania di aviacion JetBlue lo bay añadi un vuelo entre Aruba y Newark, New Jersey. E vuelo di Newark lo ta un vuelo diario y ta planea pa cuminsa dia 19 di november binidero, benta di pasashi pa e fecha aki ya a cuminsa.

JetBlue a cuminsa bula pa Aruba na aña 2006 cu vuelonan for di Boston. Awe, 14 aña despues, JetBlue a crece y bira un di e socionan strategico mas grandi pa Aruba, contribuyendo grandemente na nos industria turistico, percurando pa buelo for di mercadonan clave manera New York y Boston, como tambe percurando pa mas diversificacion cu buelo awor for di Newark.

Jetblue a expresa cu e pasaheronan cu ta bin Aruba for di e vuelo di Newark tambe lo por disfruta di e servicio “business class” pa medio di nan producto ‘JetBlue Mint Premium’ cu ta opera cu un avion mas grandi – un Airbus 321 (Business and Coach).

Segun e comunicado di JetBlue lo bay habri un total di 24 ruta nobo y nan ta anticipa cu e fluho di pasahero lo subi gradualmente entrante e lunanan di november y december binidero. Aruba ta entre e 24 rutanan nobo aki, asina aki JetBlue ta demostra e confiansa cu nan tin den Aruba y Aruba Airport Authority.

Minister Dangui Oduber ta felicita A.T.A., AAA, AHATA y tur otro cu ta traha incansablemente pa purba trece e Turismo y aviacion na Aruba un biaha mas manera nos a custuma prome cu e pandemia. Un biaha mas ta keda demostra cu Aruba ta keda un destinacion atractivo. Minister Oduber ta haciendo su maximo esfuerzo pa reactiva nos turismo y nos economia.

Comments

comments